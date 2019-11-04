Ekonomi B-SUVda Captur fırtınası geliyor
OTOMOTİV

B-SUV’da Captur fırtınası geliyor

Renault’un en çok satan modellerinden biri olan B-SUV Captur modeli yeni tasarımı ve teknolojisiyle adından söz ettirecek. 2020’de Türkiye’de satışa sunulacak model için Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, “Bu modelle birlikte 2020 yılından itibaren Renault Grubu’nun ve sınıfının ilk şarj edilebilir hibrit motoru da müşterilerin beğenisine sunulacak” dedi.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
Renault Captur
Renault Captur

Fransız Renault’un en iddialı modellerinden B-SUV segmentindeki oyuncusu Captur yepyeni görünüme ve teknolojiye kavuştu. Atina’da tanıtımı yapılan modele otonom sürüş özellikleri yüklenirken, dinamik görünümü, verimli yeni motorları ve ve 90 farklı renk seçeneğiyle fırtına gibi esmeye geliyor.

2020’DE SATIŞA ÇIKACAK

  • Renault Capture iç görünüm
  • Captur’un tanıtımında konuşan Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, “Avrupa’da B-SUV segment lideri olan Captur, daha belirgin yeni çizgileri ile dinamik ve güçlü bir SUV görünümü kazanıyor. Modelin DNA’sındaki temel özellik olan kişiselleştirme ve modülerlik korunurken Yeni Captur, sahip olduğu eksiksiz sürüş destek sistemlerinin yanı sıra en kapsamlı teknolojik donanımları ile rakiplerinden ayrılıyor. 2020 yılından itibaren Renault Grubu’nun ve sınıfının ilk şarj edilebilir (plug-in) hibrit motorunu da müşterilerinin beğenisine sunacak olan Yeni Captur, verimli ve ekonomik bir motor seçeneğine sahip. Türkiye binek otomobil pazarından yüzde 3,7 pay alan B-SUV segmentinin önemli oyuncularından Captur’ün, yenilenen tasarım ve özellikleri ile Türkiye pazarındaki iddiasını arttıracağına inanıyoruz’’ diye konuştu.

YARI OTONOM ÖZELLİĞİ VAR

Renault Grubu için üst düzeyde stratejik bir bölge olan Çin’de de üretilecek olan Yeni Captur böylece global bir model haline geliyor. Model, Güney Kore dahil olmak üzere Renault markası altında, tüm pazarlarda aynı isim ile pazara sunulacak. Yeni Captur, elektrikli, internet bağlantılı ve otonom sürüş özellikleriyle Renault Grubu’nun stratejik planını destekliyor. En üst kalite malzemeler, yumuşak ön panel, kapı paneli, fütüristik EDC vites kolu ile kokpit tarzı orta konsol, titizlikle işlenmiş detaylar ve yeni koltuk mimarisi ile yenilikler dikkat çekiyor. Yeni Captur ile 11 gövde rengi, 4 kontrast tavan rengi ve 3 özelleştirme paketi ile toplamda 90 farklı kombinasyon seçeneği sunuluyor.

Faizlerin düşmesi satışları arttırdı

  • Berk Çağdaş
  • İç pazarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, taşıt kredilerindeki fazilerin düşmesinin satışlara önemli derecede etkisi olduğunu söyedi. Çağdaş, “40 bin civarında olmasını beklediğim otomotiv talebinin 50 binler civarında olmasıyla sonuçlanacaktır” açıklamasında bulundu. Çağdaş, hurda teşviğinede değinerek, “Türkiye’deki toplam araç parkının yüzde 33’ü 15-16 yaşındaki araçlardan oluşuyor. Bu ekonomi için zarar, bu çevre için zarar, bu trafik güvenliği için zarar. Temennimiz hurda teşviğinin 2020’de de uzatılmasıdır” ifadelerini kullandı.

Şarj edilebilir ilk hibrit olacak

  • Yeni Captur, yenilenen verimli bir motor yelpazesine sahip. Yeni Captur, 4 benzinli ve 3 dizel motor ile pazara sunuluyor; benzinli 1.0 TCe 100bg, 1.3 TCe 130 bg, 1.3 TCe 130 bg EDC, 1.3 TCe 155 bg EDC ve dizel 1.5 Blue dCi 95 bg, 1.5 Blue dCi 115 bg ve 1.5 Blue dCi 115 bg EDC. Yeni Captur, 2020 yılından itibaren motor seçenekleri arasına E-TECH Plug-in hibrit motor da ekleyecek. Renault Grubu için bir ilk olan bu ürün, aynı zamanda B-SUV segmentinde de benzersiz bir seçenek olacak.

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