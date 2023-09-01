BAE’yle ticarette yeni dönem başladı

Türkiye ve BAE arasındaki KEOA’na göre, mal ticaretinin yanı sıra hizmet ticareti, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ticaretlerini kolaylaştırıcı tedbirler, kamu alımları, fikri mülkiyet, ticaret önlemleri ve diğer düzenleyici kurallar da bulunuyor. Ticaret hacminin artmasını hedefleyen KEOA yalnızca mal ticaretini değil ticari ilişkilerin tüm tamamlayıcı unsurlarını da barındırıyor. KEOA ile yüksek katma değerli hizmet sektörlerinin gelişimine imkân tanınması, yatırım süreçlerinin kolaylaştırılması, verimli uygulamalar ve iş birlikleri ile ekonomik öngörülebilirliği artırarak ticaretin ve yatırımın teşvik edilmesi planlanıyor. İki ülkenin ticaret hacmi 5 yıl içerisinde 25 milyar dolar seviyesine çıkacak.