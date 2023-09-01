BAE’yle ticarette yeni dönem başladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da yakın zamanda ziyaret ettiği Körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri ile yenilenen Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (KEOA) bugün itibariyle yürürlüğe girdi.
HİZMET TİCARETİ DE ANLAŞMAYA DAHİL
Türkiye ve BAE arasındaki KEOA’na göre, mal ticaretinin yanı sıra hizmet ticareti, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ticaretlerini kolaylaştırıcı tedbirler, kamu alımları, fikri mülkiyet, ticaret önlemleri ve diğer düzenleyici kurallar da bulunuyor. Ticaret hacminin artmasını hedefleyen KEOA yalnızca mal ticaretini değil ticari ilişkilerin tüm tamamlayıcı unsurlarını da barındırıyor. KEOA ile yüksek katma değerli hizmet sektörlerinin gelişimine imkân tanınması, yatırım süreçlerinin kolaylaştırılması, verimli uygulamalar ve iş birlikleri ile ekonomik öngörülebilirliği artırarak ticaretin ve yatırımın teşvik edilmesi planlanıyor. İki ülkenin ticaret hacmi 5 yıl içerisinde 25 milyar dolar seviyesine çıkacak.
ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE KAPI
Türkiye-BAE İş Konseyi Başkanı Tevfik Öz, üçüncü ülkelere yapılacak ticarette Türkiye’nin de dahil olacağına vurgu yaptı. Öz, “Otomobil, ticari araçlar, beyaz eşya, petro-kimya ürünleri, tekstil ve halı, ayakkabılar, plastik ürünleri ile makineler ve çeşitli elektronik cihazlar, bilişim, enerji, gıda ve tarım gibi sektörde önemli kazanımlar elde edilecek” dedi.