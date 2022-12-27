Bakan Bilgin Memur-Sen heyeti ile bir araya geldi

Memur maaşlarının yükseltilmesine olan ihtiyacımızı ilettik, beklentimizi ortaya koyduk.

Yeni asgari ücret açıklandı. Sırada milyonlarca memur ve emeklisinin yeni yılda alacağı zam oranı var. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından bu oran netleşecek.

Toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon üzerinden hesaplanan enflasyon farkı, memur ve emeklisinin maaşına yansıyacak. Temmuz ile kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 14,04 oldu. Söz konusu oranlara ilaveten bir refah payının uygulanıp uygulanmayacağı da merak konusu.

Kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek. SSK ve Bağkur emeklileri de 6 aylık enflasyon oranına göre maaş zammı alacak.

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Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen'e bağlı 11 sendikanın temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakanlıktaki görüşmede, sendika temsilcileri memur maaşlarına refah payı ve iyileştirme talep ediyor.

#CANLI: Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın açıklama yapıyor. https://t.co/vMzRytXE48 — Yeni Şafak (@yenisafak) December 27, 2022

'EK ZAM TALEBİMİZİ AKTARDIK'

Görüşme sonrası Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Bakan Bilgin'e ek zam talebimizi aktardık.

Beklentimiz ek göstergede adalet sağlanması.

Verginin yüzde 15'inin sabitlenmesi ve vergi matrahlarının yükselmesi konusunu aktarmış olduk.

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