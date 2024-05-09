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Ekonomi

Bakan Bolat duyurdu: Türkiye ile ABD arasında 100 milyar dolar ticaret hedefi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği ABD'de Amerikalı mevkidaşı Ticaret Bakanı Gina Raimondo ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Bolat, çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Karşılıklı olarak ikili ticaretimizi 100 milyar dolar seviyesine ulaştırma hedefimizde mutabık kaldık." dedi.

Semih Bozkuş
22:25 - 9/05/2024 الخميس
Yeni Şafak
Ticaret Bakanı Bolat, Amerikalı mevkidaşı Raimondo ile görüştü.
Ticaret Bakanı Bolat, Amerikalı mevkidaşı Raimondo ile görüştü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Washington'da ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ile görüştü.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği ABD'deki temaslarını sürdüren Bakan Bolat, yaptığı Amerikalı mevkidaşı ile görüşmesine ilişkin X hesabından paylaşımda bulundu.

Görüşmede iki ülke arasındaki ticaretin ve karşılıklı yatırımların artırılmasından duyulan memnuniyeti dile getirdiklerini kaydeden Bolat, uzun vadede ticari ilişkileri güçlendirme niyetinde olduklarını paylaştıklarını aktardı.

İkili ticarette 100 milyar dolar hedefi

Karşılıklı olarak ikili ticaretin 100 milyar dolar seviyesine ulaştırma hedefinde mutabık kalındığını ifade eden Bakan Bolat, görüşmeye dair yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanı Gina Raimondo ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Görüşme vesilesi ile ikili ticaretimizin ve karşılıklı yatırımların artmasından duyulan memnuniyetimizi dile getirerek, uzun vadede ticari ilişkilerimizi güçlendirme niyetinde olduğumuzu paylaştık. Karşılıklı olarak ikili ticaretimizi 100 milyar dolar seviyesine ulaştırma hedefimizde mutabık kaldık. ABD ile karşılıklı yatırımların 26 milyar dolara ulaşmasına ilişkin memnuniyetimizi ve bu yatırımların zamanla karşılıklı olarak artacağına inancımızı belirttik. Ayrıca üçüncü ülkelerde yapılacak ortak yatırımları arttırmak üzere işbirliğimizin geliştirilmesi için temaslarımızın arttırılması hususunu teyit ettik.

Bunların yanında Mart ayında İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz yapay zekâ, 5G, siber güvenlik ve veri konularını kapsayan Dijital Diyalog için yüz yüze çalıştay sayesinde attığımız somut adımların ikili ticaretimize yeni bir boyut kazandırmasını çok önemli bulduğumuzu ifade ettik."




#Ticaret
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