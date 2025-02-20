Bakan Bolat şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini değerlendirdi: Son 20 ayın en yüksek seviyesi

"Hükümet olarak uyguladığımız politikalar ve aldığımız tedbirlerle makrofinansal istikrarı güçlendirirken, ekonomimizi daha dengeli bir yapıya kavuşturuyor ve güveni artırarak yatırım, üretim ve istihdam ortamını iyileştiriyoruz. Böylece ekonomimizdeki olumlu gelişmeler, bundan sonraki dönemde halkımızın alım gücünün ve refah seviyesinin daha da yükselmesine olumlu katkılar getirecektir."