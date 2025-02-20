Bakan Bolat şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini değerlendirdi: Son 20 ayın en yüksek seviyesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, uyguladıkları politikalar ve aldıkları tedbirlerle makrofinansal istikrarı güçlendirirken, ekonomiyi daha dengeli bir yapıya kavuşturduklarını, güveni artırarak, yatırım, üretim ve istihdam ortamını iyileştirdiklerini bildirdi. Bakan Bolat "Böylece ekonomimizdeki olumlu gelişmeler, bundan sonraki dönemde halkımızın alım gücünün ve refah seviyesinin daha da yükselmesine olumlu katkılar getirecektir" ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumunun bugün açıkladığı şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.
Bolat, son dönemde sanayi üretimi ve istihdam göstergelerinde izlenen iyileşmenin, diğer makroekonomik göstergelerde de devam ettiğine işaret ederek, Bakanlık olarak uyguladıkları piyasa denetimlerinin de etkisiyle başta gıda ürünleri olmak üzere enflasyonda kaydedilen düşüşün tüketici güvenine de yansıdığını kaydetti.
Aylık bazda 18 alt endeksten 13'ünde iyileşme oldu
Endeksin detaylarına bakıldığında, aylık bazda 18 alt endeksten 13'ünde iyileşme olduğuna dikkati çeken Bolat, şu ifadeleri kullandı:
Bolat, işsizlik oranının, Aralık 2024'te, kasım ayındaki yüzde 8,6 seviyesinden yüzde 8,5 seviyesine gerilediğini ve böylece 2024'te işsizlik oranının ortalama yüzde 8,7 (Orta Vadeli Program: yüzde 9,3) ile son 12 yılın en düşük seviyesinde gerçekleştiğini anımsattı.
İnşaat maliyet endeksinin, Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık son 4 yılın (Mart 2021 yüzde 31,97) en düşük seviyesi olan yüzde 34,27'ye gerilediğini belirten Bolat, şunları kaydetti: