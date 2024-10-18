Bakan Bolat'tan Kırgızistan'da kritik temas: 'Türk Yeşil Finans Konseyi' kurulacak

Türkiye’de konut satışı eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,3 oranında artışla 140 bin 919'a ulaşarak son 21 ayın en yüksek seviyesine çıktı. İstanbul konut satışlarında 21 bin 314 ile en yüksek paya sahip il oldu. Bu ili 13 bin 205 ile Ankara, 7 bin 612 ile İzmir izledi. Yabancılara konut satışı ise, eylülde yüzde 31 azalışla 2 bin 22'ye geriledi.