Küresel lojistiğin kalbi İstanbul'da atacak

Türkiye taşımacılık sektörünün 100 milyar dolar pazar büyüklüğüyle küresel lojistik pazarında aldığı pay ile dünyada 11'inci sırada yer aldığını belirten Engin, şunları kaydetti: “Türkiye Logistics Summit'in sadece ülkemiz genelinde değil, bölgesel hatta küresel bir etki alanı oluşturmasını hedefliyoruz. Sektörümüz 100 milyar dolar pazar payı ile küresel lojistik pazarında 11'inci sırada yer alıyor. Toplam hizmet ihracatımız içinde ise yaklaşık yüzde 40 paya; yani 40 milyar dolarlık ihracata sahip olup, hizmet ihracatımızdan aldığı pay, her geçen yıl artıyor."