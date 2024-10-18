Vergide tek yol çapraz denetim

Şimşek, “Biz kayıt dışılığı önlemek konusunda samimiysek ispat yükümlülüğünü devletten alıp vatandaşa, mükellefe yüklememiz gerekiyor. En düşük KDV gıdada ekmektedir. Siz hiç fırıncının size fiş verdiğini gördünüz mü? Yüzde 1’e tenezzül ediliyor. En çok vergi kaçağının olduğu yerler fırıncılar. Günün başında da ortasında da sonunda fiş kesmiyorlar” dedi. Şimşek, toplantıda vergi kaçağına ilişkin ilginç örnekler de paylaştı. Şimşek, “Bir vatandaşımız büyükşehirlerden birinde 32 tane daire almış, bizde vergi kaydı yok. Hiç beyanname vermemiş. Çapraz denetim yapmadığımız müddetçe istediğimiz modeli uygulayamayız” dedi.

Şimşek, toplantıda bir banka müdürü arkadaşının kendisine anlattığı olayı da şöyle aktardı: “Arkadaşım, İstanbul’da lüks bir semtte berbere giriyor, 2 bin 500 lira ödeme çıkıyor ve kartla ödemek istiyor. Esnaf, ‘kart kabul etmiyoruz’ diyor. Arkadaşım, üzerinde nakit olmadığını söylüyor, esnaf bankamatiğin yakında olduğunu belirtiyor. Bunun üzerine arkadaşım, ‘Hem fahiş fiyat uyguluyorsun hem tezgaha getiriyorsun’ diyor. Kuaför de IBAN numarasına göndermesini kaydediyor. Banka müdürü, ‘Şirkete ya da size ait ise gönderirim’ diyor. Fakat kuaför sahibi IBAN’ın kardeşinin üzerine olduğunu söylüyor. Arkadaşım, 'Bu IBAN numarasının sahibi terörist de olabilir, karttan alıyorsanız alın almıyorsanız çıkıyorum' diyor ve esnaf posttan çekiyor ama üzerine komisyon koyarak 3 bin lira alıyor. Biz o dükkanı denetime gittik bir hafta boyunca dükkana hiç müşteri gelmedi. Esnaf, tüm müşterileri aramış 'Gelmeyin' demiş.”