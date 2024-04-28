Bakan Göktaş duyurdu: Yaşlı Destek Programına başvurular başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de yaşlı nüfus oranının yüzde 10,2'ye yükseldiğini ve bakanlığının yaşlılara sunulan hizmetlerin sayısının artırılması ve ihtiyaçlara göre çeşitlendirilmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
'128 bin 691 yaşlıya ulaştık
'3 Haziran'a kadar valiliklere teslim edilecek'
YADES 2024 programı kapsamında ayrılan ödeneğin bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslar kapsamında belediyelerin hazırlayacakları ve valilikler tarafından teklif edilecek projeler için kullandırılacağını kaydeden Göktaş, belediyeler tarafından hazırlanacak projelerin sürelerinin bir yıl olacağını, onaylanan projelerin, belediyelerin uygulacağını ve denetimlerin ise valilikler aracılığıyla yürütüleceğini ifade etti. Göktaş, programa başvuracak belediyelerin hazırlayacakları proje tekliflerini, en geç 3 Haziran saat 17.00'ye kadar valiliklere teslim etmesi gerektiğini bildirdi.