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Ekonomi

Bakan Göktaş duyurdu: Yaşlı Destek Programına başvurular başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlıların korunması, desteklenmesi ve yaşamlarının kolaylaştırılması için belediyeler tarafından hazırlanacak projelerin değerlendirileceği Yaşlı Destek Programı'na (YADES 2024) başvuruların başladığını belirterek, bu yıl YADES için 11 milyon 278 bin lira ödenek ayırdıklarını bildirdi.

11:56 - 28/04/2024 Pazar
Güncelleme: 13:13 - 28/04/2024 Pazar
DHA
YADES için 11 milyon 278 bin lira ödenek ayrıldı.
YADES için 11 milyon 278 bin lira ödenek ayrıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de yaşlı nüfus oranının yüzde 10,2'ye yükseldiğini ve bakanlığının yaşlılara sunulan hizmetlerin sayısının artırılması ve ihtiyaçlara göre çeşitlendirilmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.


Göktaş,
"Bu kapsamda bakanlığımızca aile temelli aktif ve sağlıklı yaşlanmanın desteklenmesi politikasını YADES programıyla sürdürüyoruz. Yaşlılarımıza yönelik hizmetlerin sunumunda kurum bakımı hizmetleri yanında, evde bakım, gündüz bakım gibi koruyucu önleyici alternatif hizmet modellerini de yaygınlaştırıyoruz. Ayrıca yaşlılar ve yakınlarının öncelikli tercihi olan gündüz bakım ve evde bakım destek hizmetlerinin geliştirilmesi için projeler yürütüyoruz"
dedi.


'128 bin 691 yaşlıya ulaştık

Bakan Göktaş, 2016'da uygulanmaya başlanan ve genel bütçeden aktarılan kaynakla sürdürülen YADES ile yerel dinamikleri harekete geçirerek, yaşlılık alanında farkındalık oluşturmayı, yaşlıların ev ortamlarında ve sosyal hayata katılımlarının desteklenmesini amaçladıklarını belirterek,
"65 yaş üstü vatandaşlarımızın korunması ve desteklenmesiyle bakım desteği ve psikososyal desteğe ihtiyacı olanların yaşadıkları mekanlarda gerekli bakımlarının yapılarak yaşamlarının kolaylaştırılmasını sağlamak üzere, 8 yılda toplam 45 milyon TL finansman desteği sağladık. Bu kapsamda 8 yılda 42 belediyede yürütülen 74 projeyle 87 bin 987 hanede 128 bin 691 yaşlıya ulaştık. Yaşlıların korunması, desteklenmesi ve yaşamlarının kolaylaştırılması için belediyeler tarafından hazırlanacak yeni projelerin değerlendirileceği YADES 2024 başvuruları ise başladı. Bakanlığımızca bu yıl YADES için 11 milyon 278 bin lira ödenek ayırdık"
ifadelerini kullandı.

'3 Haziran'a kadar valiliklere teslim edilecek'

YADES 2024 programı kapsamında ayrılan ödeneğin bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslar kapsamında belediyelerin hazırlayacakları ve valilikler tarafından teklif edilecek projeler için kullandırılacağını kaydeden Göktaş, belediyeler tarafından hazırlanacak projelerin sürelerinin bir yıl olacağını, onaylanan projelerin, belediyelerin uygulacağını ve denetimlerin ise valilikler aracılığıyla yürütüleceğini ifade etti. Göktaş, programa başvuracak belediyelerin hazırlayacakları proje tekliflerini, en geç 3 Haziran saat 17.00'ye kadar valiliklere teslim etmesi gerektiğini bildirdi.



#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#yaşlılık maaşı
#Aile Destek Ödemeleri
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