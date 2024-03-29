Bakan Işıkhan: İstihdam ve iş gücüne katılım oranı son 22 yılın en yüksek düzeyine ulaştı

Kırıkkale Belediyesi Meclis Salonu'nda kentteki iş insanlarıyla bir araya gelen Işıkhan, Kırıkkale'nin tarihi, konumu, tarımı ve endüstrisiyle önemli illerden biri olduğunu söyleyerek, iş insanlarının fikir, görüş ve değerlendirmelerinin kendileri için yol gösterici olduğunu dile getirdi.
2023'te istihdam edilenlerin sayısı 31 milyon 632 bine ulaştı
Işıkhan, 2023'e ilişkin iş gücü verilerinin açıklandığını, geçen yıl işsizlik oranının 1 puanlık azalışla yüzde 9,4 seviyesine gerilediğini anımsattı.
Toplam işsizlik ve genç işsizlik oranının son 10 yılın en düşük seviyesine geldiğine dikkati çeken Işıkhan, şöyle devam etti:
Sanayi istihdamının 2005'te 4 milyon 140 bin kişiyken 2023'te 6 milyon 711 bin kişi olarak gerçekleştiğini kaydeden Işıkhan, şunları söyledi:
"Kalkınma yerelden başlar"
Işıkhan, Kovid-19 salgınına, bölgedeki savaşlara ve geçen yıl yaşanan asrın felaketine rağmen doğru yolda olduklarını ve vatandaşları asla mağdur etmeden hizmetleri kesintisiz sürdürdüklerini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti'nin, ülkede belediyecilik anlayışını değiştirdiğini ve milleti gerçek belediyecilikle tanıştırdığını belirten Işıkhan, konuşmasını şöyle tamamladı:
Toplantı, Bakan Işıkhan'ın konuşmasının ardından basına kapalı devam etti.