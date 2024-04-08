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Ekonomi

Bakan Kacır: Sanayi üretimi son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 11,5 artışla son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştığını belirterek, "En hızlı yükseliş yıllık yüzde 38,5 artan yüksek teknoloji üretiminde gerçekleşti." ifadesini kullandı.

14:09 - 8/04/2024 Pazartesi
AA
Mehmet Fatih Kacır
Mehmet Fatih Kacır

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.


Türkiye ekonomisinin sağlam temeller üzerinde büyümeye devam ettiğine işaret eden Kacır, şunları kaydetti:

"Sanayi üretim endeksi şubatta yüzde 3,2 yükseldi, yıllık bazda yüzde 11,5 artışla son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı. En hızlı yükseliş yıllık yüzde 38,5 artan yüksek teknoloji üretiminde gerçekleşti. Katma değerli üretimi odağına alan 'Milli Teknoloji Hamlesi' hedefleri doğrultusunda sanayimizi büyütmekte, ülkemizi müreffeh yarınlara taşımakta kararlıyız."




#Sanayi üretim endeksi
#Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
#Türkiye İstatistik Kurumu
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