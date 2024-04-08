Bakan Kacır: Sanayi üretimi son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Türkiye'de teknoloji alanında faaliyet gösteren üreticiler için önemli bir altyapı desteği sunan INFINIA, bünyesindeki elektronik kart üretim tesisi için önemli bir yatırım yaptı. Savunma sanayisi, biyomedikal ve enerji sektörlerine hizmet veren, rekor sürede fırlatılan uyduların tüm elektronik kartlarını üreten tesisin kapasitesi ikiye katlanıyor. INFINIA, ayda 30 bin kart olan üretim kapasitesini, altyapı yatırımlarıyla bu ay 60 bine çıkaracak.