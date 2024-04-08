Bakan Işıkhan: İŞKUR ilk çeyrekte 336 bin kişinin istihdamına aracılık etti

İŞKUR yılın ilk üç ayında 336 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti.

"2024'ün ilk 3 ayında 2023 yılına göre yüzde 28 artışla 336 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti"

"2024'ün ilk 3 ayında 2023 yılına göre yüzde 28 artışla 336 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti"

▪️Çalışma hayatına katılımı destekliyor, istihdamımızı koruyor ve artırıyoruz. 📈 ✅ 2024’ün ilk 3 ayında 2023 yılına göre %28 artışla 𝟑𝟑𝟔 𝐁𝐈̇𝐍 𝐊𝐈̇𝐒̧𝐈̇𝐍𝐈̇𝐍 işe yerleştirilmesine aracılık ettik. ✅ İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında 𝟖𝟓𝟔 𝐁𝐈̇𝐍… pic.twitter.com/4pYUXGs0La

İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında 856 bin 589 vatandaşla bireysel görüşme gerçekleştirildiğini belirten Işıkhan, öğrencilere yönelik 3 bin 483 okul ziyareti ve işverenlere yönelik 215 bin 260 iş yeri ziyaretinde bulunulduğunu kaydetti.