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Ekonomi

Bakan Işıkhan: İŞKUR ilk çeyrekte 336 bin kişinin istihdamına aracılık etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un yılın ilk üç ayında 336 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini açıkladı.

11:51 - 8/04/2024 Pazartesi
AA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

İŞKUR yılın ilk üç ayında 336 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabındaki "İŞKUR 2024 Ocak-Mart Dönemi Verileri"ne ilişkin açıklamasında,
"2024'ün ilk 3 ayında 2023 yılına göre yüzde 28 artışla 336 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti"
ifadelerini kullandı.


İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında 856 bin 589 vatandaşla bireysel görüşme gerçekleştirildiğini belirten Işıkhan, öğrencilere yönelik 3 bin 483 okul ziyareti ve işverenlere yönelik 215 bin 260 iş yeri ziyaretinde bulunulduğunu kaydetti.





#İŞKUR
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#istihdam
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