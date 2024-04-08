Bakan Göktaş duyurdu: Ödemeler öne çekildi! Bugün hesaplara yatırılacak

İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor
İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması kapsamında yapılan SED ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara aktarılıyor.
Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini vurgulayan Göktaş,
"Ramazan Bayramı dolayısıyla nisan ayı SED ödemelerini öne çekiyoruz. Bu kapsamda bugün itibarıyla toplamda 897,6 milyon lira tutarında desteği hesaplara yatırıyoruz" b
ilgisini verdi.
Göktaş, çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğunu belirterek,
"Çocuklarımızın milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretimizle çalışıyoruz
" ifadesini kullandı.
#SED
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#ramazan bayramı
10 dakika önce