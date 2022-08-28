Bakan Muş: 90 milyar dolar ihracat hedefliyoruz

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından düzenlenen Hizmet İhracatı Sinerji ve İşbirliği Çalıştayı'nda konuşan Muş, ülkenin mal ihracatında olduğu gibi hizmet ihracatında da uluslararası camiada adını duyurduğunu söyledi.

Muş, küresel ihracattan alınan payın son 20 yılda 4 kattan fazla arttığını, cumhuriyet tarihinde görülmemiş seviyelere ulaştığını belirterek, Türkiye'nin küresel tedarik zincirlerindeki önemli konumunun yanı sıra ihracatçıların ve birliğin ortaya koyduğu özverili çalışmaların katkılarının da çok fazla olduğunu, bu başarının herkesin eseri olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde "Yeni Türkiye Ekonomi Modeli" doğrultusunda belirlenen hedeflerin gerçekleşmesi noktasında kamu ve özel sektörün bütün aktörlerinin omuz omuza mücadele vermesinin kaçınılmaz ihtiyaç olduğunu aktaran Muş, bu nedenle daha önce beraber başarıldığı gibi gelecekte de kamu olarak destekledikleri özel sektörle yeni başarılar elde etmeyi hedeflediklerini, bu kapsamda burada yapılan çalıştayı ve sonuçlarını çok önemsediğini dile getirdi.

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Bakan Muş, salgının etkilerinin azalmasıyla küresel ekonomideki toparlanmada meydana gelen ivmenin akabinde Rusya-Ukrayna Savaşı ile tekrar durgunluğun kendisini gösterdiğine işaret ederek, "Ancak bu şartlara rağmen Ticaret Bakanlığı olarak elimizdeki tüm imkan ve desteklerimizi sanayimiz, üreticilerimiz ve ihracatçılarımız için kullanmaktayız. Büyük memnuniyetle ifade etmek isterim ki tüm zorlu koşullara rağmen sizlerin de desteğiyle olumlu sonuçlar alıyoruz. İhracatta ve ekonomik büyümede güçlü performansımızı sürdürmeye devam ediyoruz. İlk çeyrekte yüzde 7,3 büyüme kaydeden ekonomimizin, 2022 yılında da güçlü büyüme trendini sürdürmesini bekliyoruz." diye konuştu.

'Önemli pazarlardaki ihracatımızı sürekli kılacak altyapı olanaklarını geliştireceğiz'

Hizmet ihracatının 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 62 artarak 57,5 milyar dolar gerçekleştiğini, aynı dönem hizmetler dengesinin ise 26,7 milyar dolar seviyesine ulaştığını ifade eden Muş, 2022 Ocak-Haziran dönemi hizmet ihracatının ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 70 oranında artış kaydederek 33,1 milyar dolar gerçekleştiğini anlattı.

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Muş, dış ticarete yönelik nihai hedeflerinin, bu oranı yükselterek cari açık konusunu ekonominin gündeminden kalıcı olarak çıkarmak olduğunu vurguladı.

Bakanlığın ihracat sektörlerine destek programları uyguladığını, sektörlerin uluslararası alanda desteklendiğini dile getiren Muş, Bakanlık olarak yakın zamanda ihracatı ekonominin ve büyümenin lokomotifi haline getirmek için sektörle istişare halinde olduklarını belirtti.

Bakan Muş, hizmet sektörünün daha iyi konuma gelmesini sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası gelişmeleri dikkate alarak kapsamlı mevzuat çalışmalarını tamamladıklarını vurgulayarak, şunları paylaştı:

"Amacımız, hizmet sektörümüzün dünyada rekabet gücünü en üst düzeye çıkarmak için sizlere tüm imkanları sunmaktır. Bununla birlikte Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Karar ile yurt dışında ilk kez ve uçtan uca tüm lojistik süreçlerin yönetilmesini sağlayacak tesislerin kurulumunu destekliyoruz. Böylece ihracatçılarımızın uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine daha hızlı ve rekabetçi fiyatlarla nüfuz etmelerini temin edecek ve önemli pazarlardaki ihracatımızı sürekli kılacak altyapı olanaklarını geliştireceğiz. Bu sayede hem mal ihracatımızın artırılması hem de lojistik ve taşımacılık sektörümüzün dünya çapında rekabet edebilir düzeye gelmesini amaçlıyoruz."

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'Hizmet sektörü, cari açığın kapanmasında önemli rol üstlenecek'

Mehmet Muş, Bakanlık olarak 2012 yılından bugüne kadar ihracatçılara 1,9 milyar liralık destek sağlandığını, yeni kararlarla daha güçlü şekilde destek sağlamaya devam edeceklerini aktardı.

Uluslararası rekabet gücünü artıracak, günün şartlarına uygun bu yeni kararların hizmet sektöründeki güçlerine güç katıp firmalara uluslararası piyasalarda daha fazla rekabet ve hareket kabiliyeti sağlayacağını vurgulayan Muş, "Bununla birlikte Bakanlığımız, ihracat gelirlerimizin eksiksiz ölçülebilmesini teminen hizmet ticareti istatistiklerinin iyileştirilmesi çalışmalarında öncü rol oynamaktadır. Bu kapsamda başta sağlık hizmeti ihracatı istatistikleri olmak üzere istatistik çalışmalarında önemli aşamaya gelmiş bulunuyoruz." sözlerini sarf etti.

Muş, tüm bu çalışmaların sonucunda hizmet ihracatında yeni rekora imza atarak, Birlikten, daha önce belirledikleri 2022 yıl sonu hedeflerinin üzerine çıkmasını beklediklerini söyledi.

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Böylece hizmet sektörünün, Türkiye hizmet ihracatını rekor rakamlara ulaştırarak cari açığın kapanmasında önemli rol üstleneceğini kaydeden Muş, "Elbette bu başarılarda hizmet ihracatçılarımız ve büyük özveriyle çalışan Birliğimizin katkısı çok fazla olacaktır. Hizmet ihracatımız, bu çalışmalarımızın sonucunda kamunun desteği, özel sektörümüzün yaratıcı gücüyle adından söz ettirmeye devam edecektir. Bu noktada Bakanlığımız ile Birliğimiz arasındaki iş birliği, koordinasyon ve özverili çalışmaların etkisi çok büyüktür." ifadesini kullandı.

İhracatı zirveye taşıma yolunda Birliğin çalışmalarını ve katkılarını takip edip desteklediklerini aktaran Muş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün gerçekleştirdiğimiz çalıştaydan ülkemiz menfaatine yönelik başarılı sonuçlar çıktığını görmekten memnuniyet duyuyorum. Bu çalışmalarınız neticesinde çıkarılan sektörel analizler, yol haritaları ile sektörler arası yeni iş birliği imkanlarının oluşturulacağından ve ileriye dönük tasarlanan stratejilerle gelecek rekorların altyapısının hazırlandığından emin olarak burada bulunmaktayım."

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'2022 yılı sonunda da 90 milyar dolar ihracat hedefliyoruz'

HİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat da göreve geldikleri günden bu yana durmaksızın çalışarak sektörü hak ettiği seviyeye çıkarmak için gayret sarf ettiklerini vurguladı.

Sorunları tespit ederek çözümler geliştirdiklerini, daha fazla ve katma değerli ihracatın önünü açmaya çabaladıklarını belirten Bolat, "2021'de bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 60 artışla 57,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren hizmet sektörümüz, 26,5 milyar dolar ticaret fazlası vermeyi başardı. Hedefimiz, 2022 yılı sonunda da 90 milyar dolar ihracat gerçekleştirmek ve 2023'te 130 milyar doları yakalamak." değerlendirmesinde bulundu.

Programa, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile sektör temsilcileri katıldı.

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EKONOMİ Bakan Muş açıkladı: Temmuz ayı ihracat rekoru kırıldı