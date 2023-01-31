Bakan Nebati: Turizmde hedef 90 milyon turist

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati.
Bakan Nebati, sosyal medya hesabından bugün yayımlanan 2022 yılına ilişkin turizm istatistiklerine dair açıklamada bulundu.
Salgın sonrası ortaya çıkan küresel zorluklar ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na rağmen 2022'de turizm hedeflerinin tutturulduğunu belirten Nebati, şunları kaydetti:
Bakan Nebati, turizmde elde edilen takdire şayan bu başarıyla birlikte, turizm sektöründe yepyeni bir dönem başlamış, ülke adeta turizmin süper ligdeki yeni konumunu güçlendirdiğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu: