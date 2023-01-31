Bakan Nebati: Turizmde hedef 90 milyon turist

"Ülkemizin turizmde bir marka haline gelmesi için bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da gastronomi, doğa, sağlık ve kültür gibi birçok alanda turizmin yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetlerimizi devam ettireceğiz. 2023 yılı hedefimizi de artırarak, 60 milyon turist ve 56 milyar dolar gelir hedefliyoruz. Türkiye Yüzyılı kapsamında 2028 yılı hedefimiz ise 90 milyon turist, 100 milyar dolar gelirdir."