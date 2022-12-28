Ekonomi Bakan Nebatiden gençlere müjde Sayı bir milyonu aştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Nebati'den gençlere müjde: Sayı bir milyonu aştı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, '1 Milyon İstihdam Projesi' ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Nebati, proje kapsamında bugüne kadar 1 milyondan fazla kişinin platforma kaydolarak eğitim almaya başladığını bildirdi.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Nebatiden gençlere müjde: Sayı bir milyonu aştı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Teknoloji Hamlesi ve Türkiye Yüzyılı Vizyonu kapsamında çalışmaları süren 1 Milyon İstihdam Projesi' ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

KULLANICI SAYISI 1 MİLYONU AŞTI

Milli Teknoloji Hamlesi ve Türkiye Yüzyılı Vizyonu kapsamında çalışmaları süren 1 Milyon İstihdam Projesi'nde eğitim alan kullanıcı sayısının 1 milyonu geçtiği aktarılan açıklamada, "Projenin amacı, Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılında 1 milyon gencimizi bilgi teknolojileri alanında istihdama hazır hale getirmek. Projeyle, katma değeri yüksek olan bilgi teknolojileri alanında istihdam ihtiyacının karşılanarak ülkemiz için ekonomik değer oluşturulması hedefleniyor." ifadelerine yer verildi.

GENÇLERE İSTİHDAM İMKANI

Açıklamada, projeyle gençlerin, ücretsiz ve koşulsuz şekilde sisteme kaydolarak 6 kısımda 33 alan için hazırlanan 108 bin dakikalık 215'ten fazla içerikte video eğitimlerle kendini geliştirebildiği aktarılarak, gençlerin, ücretsiz ve koşulsuz olarak proje sistemine kaydolan işverenlerin yayınladığı iş ilanlarına başvurarak istihdam imkanına da kavuşabildiği vurgulandı.

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200'DEN FAZLA İŞVEREN PROJE SİSTEMİNDE İŞ İLANI YAYINLADI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hazine ve Maliye Bakanı Nebati de istihdam sürecinin devam ettiği projeye, hem gençlerin hem de sektörün ilgisinin her geçen gün arttığını belirterek, "Proje kapsamında bugüne kadar 1 milyondan fazla kişi platforma kaydolarak eğitim almaya başladı. Türkiye'nin en büyük şirketleri başta olmak üzere 200'den fazla işveren proje sisteminde iş ilanı yayınladı." ifadelerini kullandı.

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