Ekonomi Bakan Selçuk duyurdu 5 Ocakta hesaplarda
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Selçuk duyurdu: 5 Ocak'ta hesaplarda

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aralık ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ocak’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 23 Aralık tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında, 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tekrar başlayan yeni başvuruların son başvuru tarihinin 31 Ocak 2021’e kadar uzatıldığını hatırlattı.

“Aralık ayına ilişkin ödemeler 5 Ocak 2021 tarihinde yapılacak”

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ocak 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yaptı.

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