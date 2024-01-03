Bakan Şimşek enflasyonu değerlendirdi: 2024 yılı hedeflerimizle uyumlu seyrediyor

Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayı enflasyon rakamını açıkladı. Açıklanan verilere göre enflasyon aylık bazda yüzde 2,93 artış gösterdi, yıllık bazda ise yüzde 64,77 oldu. Enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte milyonlarca memur ve emeklinin de maaş zammı ortaya çıktı. İşte memur ve emekliler için ortaya çıkan zam oranları ve en düşük memur maaşı..