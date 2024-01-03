|
Ekonomi

Bakan Şimşek enflasyonu değerlendirdi: 2024 yılı hedeflerimizle uyumlu seyrediyor

Aralık ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonda yıllıklandırılmış çekirdek göstergelerin 2024 hedefiyle uyumlu seyrettiğini belirterek, "Büyüme ve cari açığın hedeflerimizle uyumlu olacağını öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Kenan Biter
Kenan Biter
11:19 - 3/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:20 - 3/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından, TÜİK tarafından bugün açıklanan Aralık 2023 dönemi enflasyon rakamlarını değerlendirdi.


Uyguladıkları ekonomi programının gerçekçi ve tutarlı hedefleri sayesinde öngörülebilirliği artırdıklarına işaret eden Şimşek, 2023 yıl sonu gerçekleşmelerinin programla uyumlu seyrettiğini ve revize hedefleri tutturduklarını bildirdi.


Şimşek, aylık enflasyonda devam eden düşüşle yıl sonu enflasyonunun yüzde 64,8 olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Yıllıklandırılmış çekirdek göstergeler 2024 hedefimizle uyumlu seyrine devam ediyor. Büyüme ve cari açığın hedeflerimizle uyumlu olacağını öngörüyoruz. 2023 yılı bütçe açığı ise hedefimizin oldukça altında gerçekleşecektir. 2024 yılında da başta enflasyon olmak üzere programımızın hedeflerine ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz."




#Enflasyon
#Mehmet Şimşek
#Hazine ve Maliye Bakanlığı
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Aile Destek Ocak ayı zamlı ödemeler ne zaman yatacak? 2024 Aile DESTEK ödeme takvimi...