EkonomiBakan sürprizi Pazartesi günü açıklayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Maliye Bakanı Naci Ağbal bütçedeki sürprizi açıklayacak

Bakan sürprizi Pazartesi günü açıklayacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal bütçe rakamları ile ilgili ortaya çıkan sürprizi Pazartesi günü açıklayacaklarını söyledi. Bakan Ağbal konuyla ilgili, "Yılın başında 'Türkiye ekonomisi şöyle oldu, böyle oldu, mali disiplin ortadan kalktı' diyenlere pazartesi günü bir sürprizimiz var. Türkiye ekonomisinin güçlü olduğu kadar, kamu maliyesinin de hala güçlü olduğunu ortaya koyan bir performansı hep beraber sergileyeceğiz." dedi.

Haber MerkeziAA
​Maliye Bakanı Naci Ağbal
​Maliye Bakanı Naci Ağbal

Türkiye'nin 2017 yılının üç çeyreğinde ortalama yüzde 7,4 büyüdüğünü, yılın tamamında da yüzde 7 civarında büyüyeceğini dile getiren Ağbal, "2018 yılından umutluyuz. Türkiye ekonomisi 2018 yılında da büyüme trendini devam ettirecek. Burada hükümet olarak bugüne kadar aldığımız kararların ne kadar doğru ve isabetli olduğunu gördük. 2018 yılında da ekonomiyi ayakta tutmak için birçok başka tedbirler alacağız." ifadelerini kullandı.

PAZARTESİ SÜRPRİZİ AÇIKLAYACAĞIM

Ağbal, pazartesi günü 2017 yılına ilişkin bütçe rakamlarını açıklayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yılın başında 'Türkiye ekonomisi şöyle oldu, böyle oldu, mali disiplin ortadan kalktı' diyenlere pazartesi günü bir sürprizimiz var. Türkiye ekonomisinin güçlü olduğu kadar kamu maliyesinin de hala güçlü olduğunu ortaya koyan bir performansı hep beraber sergileyeceğiz. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ekonomide oluşturduğumuz bu güç sayesinde önce ekonomimiz, sonra bütçemiz düzeldi."

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