13 dakika ile Avrupa birincisi olduk

Türkiye’deki kullanıcıların gün içerisinde akıllı telefonlarına bakma sayısında ortalama 78 kez ile 48 olan Avrupa ortalamasının 1,5 katını aştığı belirlendi. Bununla birlikte kullanıcıların yaklaşık her 13 dakikada bir telefonlarının ekranına baktıkları ortaya çıktı.

Global Mobil Kullanıcı Araştırması’ndan derlenen bilgilere göre, yaklaşık her 13 dakikada bir telefonlarımızın ekranına baktığımız ortaya çıktı. Türkiye’de kullanıcıların yüzde 85’i ise uyku için ayrılan zaman içinde bir şekilde telefonlarını kullandıklarını belirtirken, kullanım nedenleri arasında ilk üçte yüzde 51 ile saate bakmak, yüzde 46 ile sosyal medya bildirimlerini kontrol etmek ve yüzde 33 ile anlık mesaj veya SMS uygulamalarının yer aldığı tespit edildi. Türkiye’deki kullanıcıların gün içerisinde akıllı telefonlarına bakma sayısında ortalama 78 kez ile 48 olan Avrupa ortalamasının 1,5 katını aştığı belirlendi.

SAATTE EN AZ 1 KERE!

Cep telefonunda bulunan haberleşme uygulamaları incelendiğinde Facebook ve sahibi olduğu WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram gibi uygulamaların e-posta ile birlikte en sık kullanılan uygulamalar olduğu belirlendi. Bu uygulamaları saatte en az 1 kere kullandığını belirten kullanıcılar incelendiğinde ise WhatsApp yüzde 56 ile birincilik koltuğuna otururken, Facebook yüzde 37 ile ikinci, Instagram yüzde 34 ile üçüncü sırada yer aldı. Türkiye’de kullanıcıların telefonunda telefon ile birlikte yüklü gelenler hariç, ortalama 17 uygulama bulunurken bu ortalama Avrupa’da ise bu ortalamanın 24 olduğu tespit edildi.

GÜNDE EN AZ BİR VİDEO

Türkiye’deki kullanıcıların akıllı telefonların en çok yol tarifi özelliğinin farkında olduğu ve en çok da bu özelliği kullandıkları gözlemlenirken, ikinci sırada yazı tahmini ve üçüncü sırada sesle aramanın yer aldığı belirlendi.

Her üç kişiden ikisi, günde en az bir kez WhatsApp ve Facebook Messenger gibi anlık mesajlaşma ağlarında paylaşılan videoları izlerken içerik üretimi açısından bakıldığında, kullanıcıların akıllı telefonları ile günlük olarak en sık fotoğraf çektiği, anlık mesajlaşma uygulamalarında fotoğraf ve video paylaştığı görüldü. Finansal işlemler içerisinde, banka bakiyesi kontrol etme, online alışveriş kategorisinde ise ürün veya hizmet araştırması en popüler aktiviteler olarak dikkat çekti.

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