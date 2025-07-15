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Bakan Uraloğlu açıkladı: Türk hava sahasında günlük transit uçuş ve uçak trafiğinde rekor kırıldı

Bakan Uraloğlu açıkladı: Türk hava sahasında günlük transit uçuş ve uçak trafiğinde rekor kırıldı

Halil Akkoç
Halil Akkoç
15:3515/07/2025, вторник
Yeni Şafak
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Bakan Uraloğlu, Türk hava sahasında günlük transit uçuş ve uçak trafiğinde rekor kırıldığını duyurdu.
Bakan Uraloğlu, Türk hava sahasında günlük transit uçuş ve uçak trafiğinde rekor kırıldığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "13 Temmuz'da 1745 transit uçuşla Türk hava sahasında tüm zamanların en yüksek günlük transit uçuş sayısına ulaştık. 6 bin 110 uçuş trafiği ile toplam uçak trafiği rekorumuzu tazeledik" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk hava sahasında İki tarihi rekorun kırıldığını duyurdu.

Uraloğlu, "Günlük transit uçuşta ve toplam uçak trafiğinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştık.
13 Temmuz’da bin 745 transit uçuşla
Türk hava sahası
nda tüm zamanların en yüksek günlük transit uçuş sayısına ulaştık. 12 Temmuz’da ise 6 bin 110 uçuş trafiği ile toplam uçak trafiği rekorumuzu tazeledik.
Gökyüzünü kırmızı beyaza boyayana kadar Türkiye’ye durmak yok" ifadelerini kullandı.
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