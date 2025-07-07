Bakan Uraloğlu: Seydişehir-Bozkır yoluyla yıllık 175 milyon lira tasarruf edeceğiz

“Ankara- Konya yüksek hızlı tren ve Konya -Karaman hızlı tren hatlarını hizmete açtık. Bakın an itibarıyla 100 milyon yolcuyu hızlı trende seyahat ettirdik. Onların önemli bir bölümü de Konyalı, Karamanlı hemşehrilerimiz. Çok şükür 'Bunlara ne gerek vardı' diyenler, bunların vatandaşımızda karşılık bulduğunu görünce, şimdi 'Ya o yöntemle değil de bu yöntemle yapsaydınız' diyor. Her halükarda eleştirecek bir şeyler buluyorlar. Allah rızası için ya buyurun, siz de hizmet edin, biz de size teşekkür edelim. Memnun oluruz gerçekten”