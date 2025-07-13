Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakan Uraloğlu: Trabzon Şehir Hastanesi kavşağını 20 günde tamamlayıp hizmete açtık

Bakan Uraloğlu: Trabzon Şehir Hastanesi kavşağını 20 günde tamamlayıp hizmete açtık

12:2913/07/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Bakan Uraloğlu, Şehir Hastanesi'nin kuzeyinden geçen bağlantı yolunu hastane hizmete açılmadan aktif hale getireceklerini söyledi.
Bakan Uraloğlu, Şehir Hastanesi'nin kuzeyinden geçen bağlantı yolunu hastane hizmete açılmadan aktif hale getireceklerini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Şehir Hastanesi'ne ve Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne ulaşımı kolaylaştıracak modern kavşak düzenlemesinin tamamlanarak trafiğe açıldığını ifade ederek, “İlk etapta 20 gün gibi kısa bir sürede tamamladığımız modern dönel kavşağı 11 Temmuz tarihinde trafiğe açtık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Akyazı Mahallesi'nde yapımı devam eden 900 yataklı Trabzon Şehir Hastanesi'ne ve Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne ulaşımı kolaylaştıracak modern kavşak düzenlemesinin tamamlandığını açıkladı. Hastaneye ulaşımda artan talebi karşılamak ve trafik akışını daha konforlu hale getirmek amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini belirten Uraloğlu, "İlk etapta 20 gün gibi kısa bir sürede tamamladığımız modern dönel kavşağı 11 Temmuz tarihinde trafiğe açtık" dedi.


‘SEZON AÇILMADAN ÖNCE KONFORLU VE GÜVENLİ TRAFİK HEDEFİMİZ'

Kavşak projesinin sadece hastaneye değil, Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne de kesintisiz ve güvenli ulaşım sağladığını vurgulayan Uraloğlu, "Ağustos ayında başlayacak Süper Lig sezonu öncesinde, stadyuma ve şehir hastanesine bağlantıların hazır olması için çalışmalarımızı hızlandırdık. Sezon açılmadan önce konforlu ve güvenli bir trafik akışı sağlamak en önemli hedefimizdi" ifadelerini kullandı.Bakan Uraloğlu ayrıca, Şehir Hastanesi'nin kuzeyinden geçen bağlantı yolunu da hastane hizmete açılmadan tamamlamayı planladıklarını belirterek, "Bu yatırımlar sayesinde Trabzon'a modern ve güvenli bir ulaşım hizmeti sunacağız" diye konuştu.




#Abdulkadir Uraloğlu
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#trabzon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asensio kimdir? Hayatı ve futbol kariyeri