Bakan Varank: 579 milyar liralık yatırımın önünü açtık

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlığın Aralık 2022'ye ait yatırım teşvik belgeleri listesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Liste ile bakanlığın 2022 yılında yatırımlara kaç teşvik belgesi verdiği de ortaya çıktı. Listeyi değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "2022 yılında düzenlediğimiz 13 bin 653 teşvik belgesi ile 357 binden fazla kişiye istihdam sağlayacak yaklaşık 579 milyar liralık yatırımın önünü açtık. Önceki yıla göre düzenlenen belge sayısı yüzde 8, öngörülen yatırım miktarı yüzde 43 oranında arttı" dedi.













Bakan Varank, bu rakamların, yatırımcıların Türk ekonomisine olan güveninin göstergesi olduğuna işaret ederek "Özel sektörü, ekonomik büyümenin lokomotifi olarak görüyoruz. Devletin öncülüğünde özel sektörü destekleyerek yatırımların önünü açmayı sürdüreceğiz" dedi.









REKOR ARALIKTA

Resmi Gazete'de yayımlanan listeye göre, Aralık 2022'de 2 bin 62 teşvik belgesi düzenlendi. Yaklaşık 54 bin kişiye istihdam sağlaması öngörülen yatırımların sabit yatırım tutarı 84 milyar 692 milyon lira oldu. Aralık ayı ile 2022'nin diğer ayları karşılaştırıldığında belge adedi, sabit yatırım tutarı ve istihdam başlıklarında yılın en yüksek rakamlarına ulaşıldı.