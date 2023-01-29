|
Ekonomi

Bakan Varank: 579 milyar liralık yatırımın önünü açtık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2022 yılında düzenlediğimiz 13 bin 653 teşvik belgesi ile 357 binden fazla kişiye istihdam sağlayacak yaklaşık 579 milyar liralık yatırımın önünü açtık" dedi.

13:04 . 29/01/2023 Pazar
DHA
Mustafa Varank

Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlığın Aralık 2022'ye ait yatırım teşvik belgeleri listesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Liste ile bakanlığın 2022 yılında yatırımlara kaç teşvik belgesi verdiği de ortaya çıktı. Listeyi değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "2022 yılında düzenlediğimiz 13 bin 653 teşvik belgesi ile 357 binden fazla kişiye istihdam sağlayacak yaklaşık 579 milyar liralık yatırımın önünü açtık. Önceki yıla göre düzenlenen belge sayısı yüzde 8, öngörülen yatırım miktarı yüzde 43 oranında arttı" dedi.




Bakan Varank, bu rakamların, yatırımcıların Türk ekonomisine olan güveninin göstergesi olduğuna işaret ederek "Özel sektörü, ekonomik büyümenin lokomotifi olarak görüyoruz. Devletin öncülüğünde özel sektörü destekleyerek yatırımların önünü açmayı sürdüreceğiz" dedi.



REKOR ARALIKTA

Resmi Gazete'de yayımlanan listeye göre, Aralık 2022'de 2 bin 62 teşvik belgesi düzenlendi. Yaklaşık 54 bin kişiye istihdam sağlaması öngörülen yatırımların sabit yatırım tutarı 84 milyar 692 milyon lira oldu. Aralık ayı ile 2022'nin diğer ayları karşılaştırıldığında belge adedi, sabit yatırım tutarı ve istihdam başlıklarında yılın en yüksek rakamlarına ulaşıldı.

Aralık ayında düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin yatırım cinslerine göre bakıldığında, düzenlenen belgelerin yüzde 64,5'inin komple yeni yatırım olması ise dikkat çekti. Düzenlenen teşvik belgeleri sektörel olarak incelendiğinde de ilk sırada imalat yer aldı. Bu kategoride düzenlenen 1232 belge ile sabit yatırım tutarı yaklaşık 29 milyar lira olan projelerde 36 bin 279 kişi istihdam edilecek.

#Mustafa Varank
#Yatırım
#Resmi Gazete
2 saat önce
default-profile-img
Bakan Varank: 579 milyar liralık yatırımın önünü açtık
Emekli olacaklar dikkat! EYT’de nelere dikkat edilmeli?
Bingöl'de 138 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Kuyumcu kuyumcuyu soydu
Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi'nde açıklandı: Kılıçdaroğlu ailesi Kureyşan cemaatine mensupmuş
Bakan Karaismailoğlu: 2022'de 138 bin 445 siber saldırı engellendi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.