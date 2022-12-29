Ekonomi Bakan Yanık Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri öne çekildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Yanık: 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemeleri öne çekildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı çerçevesinde 3 milyon haneye 2,9 milyar lira, "Çocuk Desteği Bileşeni" çerçevesinde 2,2 milyon haneye 919 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyon haneye 3,8 milyar lira tutarında ödeme yapacaklarını açıkladı.

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Bakan Yanık: Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri öne çekildi
Foto/Arşiv

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 3 milyon haneye 2,9 milyar liranın bugün aktarıldığını açıkladı.

ÖDEMELER ÖNE ÇEKİLDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe (bugün) hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz" ifadesini kullandı.

  • Yanık "Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 3 milyon hanemize 2,9 milyar TL, "Çocuk Desteği Bileşeni" kapsamında 2,2 milyon hanemize 919 milyon TL olmak üzere toplam 3 milyon hanemize 3,8 milyar TL tutarında ödeme yapacağız" dedi.


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