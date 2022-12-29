Bakan Yanık: 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemeleri öne çekildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 3 milyon haneye 2,9 milyar liranın bugün aktarıldığını açıkladı.
ÖDEMELER ÖNE ÇEKİLDİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe (bugün) hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz" ifadesini kullandı.
- Yanık "Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 3 milyon hanemize 2,9 milyar TL, "Çocuk Desteği Bileşeni" kapsamında 2,2 milyon hanemize 919 milyon TL olmak üzere toplam 3 milyon hanemize 3,8 milyar TL tutarında ödeme yapacağız" dedi.
Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan’ın tensipleriyle, Ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe (bugün) hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz.
Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan’ın tensipleriyle, Ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe (bugün) hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz.— Derya Yanık (@deryayanikashb) December 29, 2022