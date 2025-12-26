Bakan Yumaklı: Balıkçılık sektörü birkaç yıldır adeta destan yazıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su ürünleri avcılığında sürdürülebilirliğin sağlanması ve yasa dışı avcılık ile mücadeleye yönelik denetimlerini aralıksız sürdürdüklerini belirtti. Bakan Yumaklı, İstanbul’da Sarıyer Kireçburnu’nda gerçekleştirdikleri denetimler sonrası yaptığı açıklamada, ülkede su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliğinde sürdürülebilirliğin sağlanmasına büyük önem verdiklerini vurguladı. Bu kapsamda, Sarıyer ilçesinde denetimlerde bulunduklarını, boğazda avcılık yapan ya da dinlenen gemileri yerinde gördüklerinin altını çizen Bakan Yumaklı, gerçekleştirdikleri denetim faaliyetlerinin balıkçılık sektöründeki haksızlıkların önüne geçilmesi olduğunu belirtti.





"Balıkçılık sektörü birkaç yıldır adeta destan yazıyor"

Yapılan denetimlerde 76 gemiye ve 482 ton deniz ürününe el konulduğunu belirten Bakan Yumaklı, denetimlerin sıkı bir şekilde yürüteceklerini belirterek, "İstanbul’da olduğu gibi, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin tamamında da balıkçılık sektörü birkaç yıldır adeta destan yazıyor. Biz de hem onların işlerini kolaylaştırmak hem de yaptıkları işlerin uygunluğunu denetlemek amacıyla Zeytinburnu’ndan açıldık. Denetimlerimiz, tamamen herhangi bir uygunsuzluk yakalamak üzerine değil, balıkçılarımızın hep birlikte daha fazla av yapmalarını, daha fazla kazanmalarını sağlamak üzere kurulu, adaletsizliği ortadan kaldırmak üzere yaptığımız denetimler. Balıkçılık sektöründe bu yıl içerisinde 177 bin denetim yaptık. Sene sonuna kadar arkadaşlarımız bunu 180 bine tamamlayacaklardır. Bu denetimlerde 76 gemiye, 482 ton deniz ürününe ve 2 binin üzerinde de av malzemeleri ve ekipmanına el koyduk. Burada amacımız, uygunsuzlukları yakalamak değil, uygunsuzlukları önlemektir. Dolayısıyla aynı şekilde arkadaşlarımız boğaz başta olmak üzere, ki çok hassas bir takipte vatandaşlarımız tarafından bunun da bilincindeyiz, hem de Artvin’den başlayarak Hatay’a kadar bütün av alanlarında balıkçılarımızın kendilerine çizilen kurallar çerçevesinde av yapmalarını sağlamaya gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.





"2 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaşmış durumdayız"

Balıkçılık ve su ürünleri sektörünü, koruma kullanma dengesini gözeterek her geçen gün daha da ileriye taşıdıklarının altını çizen Bakan Yumaklı, "Burada önemli olan, koruma kullanma dengesi. Özellikle 2024 yılının başından itibaren sektördeki bütün paydaşların da bize desteğiyle üretim planlamasını su ürünlerinde de gerçekleştirdik. 2024 yılının tamamında ve 2025 yılında gördük ki üretim planlamasının sonuçları hem denizlerimizde balık artışıyla hem de kaptanlarımızın, reislerimizin gelir artışıyla sonuçlandı. Bunu daha da üst seviyelere çıkarmak mümkün. Türkiye Avrupa’da 2’nci, dünyada 17’nci sırada yer alıyor, 2 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaşmış durumdayız. Reislerimiz sadece bizim sularımızda değil, uluslararası sularda da avlanıyorlardı. Bunları çeşitlendirerek daha fazla ülkeye gidip avlanmalarını sağlamak üzere ülkelerle anlaşmalar yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Buradan bütün balıkçılarımıza, avcılarımıza, yetiştiricilerimize hayırlı, bereketli avlar, çok güzel sonuçlar diliyorum. İnşallah onların bizlerle beraber çalışması ve desteği sayesinde, sularımızdaki, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin denizlerindeki balık stokunu ve yetiştiricilikte de bu sene 7 bin 500 ton ilave kapasiteyle yetiştiricilikteki kapasitemizi artırarak önümüzdeki yıllarda yeni rekorlara imza atmaya devam edeceğiz. Hayırlı bereketli olsun. Ülkemizde sürdürülebilir balıkçılık için gece gündüz çalışan tüm personelimize de teşekkür ediyorum" cümlelerine yer verdi.







