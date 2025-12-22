Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Türkiye'nin 7'inci büyük gölüne 6 milyar TL'lik dev yatırım

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın açıklamaları şu şekilde: “2024 yılı son 54 yılın en sıcak yılı oldu. 2025 yılının temmuz ayıda en sıcak temmuz ayı olarak kayıtlara geçmiş durumda. 2025 su yılı yağışlarında önceki yıllarla karşılaştırıldığında yüzde 27’lik düşüşle son 52 yılın en düşük seviyesini yaşamış oldu.





Su kaynaklarımıza önemli bir etki oluşturmuş durumda. Eğirdir, Beyşehir, Akşehir, Burdur, İznik, Seyfe ve Sapanca gölleri için eylem planlarımızı hazırlamış durumdayız. Eğirdir gölü için eylem planını açıkladık, bunun safhalarını uygulamaya başladık.





Burdur Gölü ulusal ölçekte 1’inci derece sit alanı olmasıyla ekolojik açıdan önemli. Burayı yuva edinmiş birçok kuş türüne ev sahipliği ediyor. Ülkemizin 7’nci büyük gölü. Kapalı havza, dolayısıyla dışa akışı olmadığı için yoğun bir şekilde buharlaşmanın etkisiyle karşı karşıya kalmış durumda.





1970’te Burdur Gölü’nün su seviyesi 857 metreydi. Şu anda 21 metre azaldı ve 836 metreye inmiş durumda. Yüz ölçümü ise yarıdan fazla azaldı. 250 kilometre kareden 115 kilometre kareye düşmüş durumda. Hakikaten son derece önemli bir kritik eşiğe geldi. Bu gölün ortalama yıllık 179 milyon metreküp su kaybettiğini bunun da yüzde 78’inin buharlaşmadan kaynaklandığını söylemek istiyorum. Yağışlar ve depolamalarla birlikte göle giren su miktarı 112 milyon metreküp. İkisinin arasında 66 milyon metreküplük fark var. Hazırlanmış olan eylem planı tamamen bu farkın kapatılmasına dönük olacak.





6 MİLYAR TL’LİK YATIRIM PLANLIYORUZ





Eylem planı kapsamında burada 5 yılda 6 milyar TL’lik yatırım yapmayı planlıyoruz. Bu yatırımla birlikte yıllık 50 milyon metreküplük suyu su havzamıza kazandırmış olacağız.

Havzada ekosistem temelli entegre su yönetimi başlığı altında tarımsal su kullanımı yönetimi, ilave ve alternatif su kaynaklarına ilişkin çalışmalar, su kullanımının denetimi, su kalitesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek. Doğal kaynakların korunması başlığı, doğa temelli yaklaşımlarla halk sağlığını olumsuz etkileyen tozumanın azaltılması için yapılacak olan çalışmalar. Bizler için bu yöre için değil bütün Türkiye için zorunluluk haline geldiğini söylemek istiyorum. Su kanunuyla alakalı çalışmamız var sona gelmiş durumdayız. Türkiye’de vahşi sulama uygulamalarının sona erdirilmesiyle ilgili kesinlikle modern sulama ve basınçlı sulama sistemlerinin zorunlu hale getirilmesiyle ilgili gerekli düzenlemeler bu kanunun içerisinde yer almış olacak.





Bakanlığımız hem Ziraat Bankası hem de diğer uygulamalarla birlikte çiftçilerimize modern ve basınçlı sulama sistemlerine ilişkin hibe ve destek programları uyguluyor. "



