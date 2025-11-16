Bakan Yumaklı duyurdu: Milli Ağaçlandırma Günü’nde rekor kırıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde 1 milyon 280 bin 491 vatandaşın katılımıyla 14 milyon 914 bin fidanın toprakla buluşturularak rekor kırıldığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla ilk olarak 2019’da kutlanan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nün bu yıl 7’ncisi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla Ankara’da gerçekleştirilen ana etkinliğin yanında Türkiye’nin 81 il ve 922 ilçesinde toplamda bin 390 noktada Milli Ağaçlandırma Günü etkinliklerinde fidanlar toprakla buluşturuldu.
‘HEM FİDAN HEM KATILIMCI REKORU KIRILDI’
Yumaklı, Yeşil Vatan Seferberliği’ne gösterilen bu ilginin kampanya süresince devam etmesi temennisinde bulunarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle kampanya süresince 550 milyon olan fidan dikme hedefimizi 600 milyona çıkarmış bulunuyoruz. İnşallah ülkemiz orman sevgisi konusunda tüm dünyaya örnek olmaya devam edecek ve bu alanda yeni rekorlara imza atacaktır” dedi.