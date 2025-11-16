Bakan Yumaklı duyurdu: Milli Ağaçlandırma Günü’nde rekor kırıldı

“Bu alandaki rekor 2019’da 1 milyon 200 bin kişinin katılımıyla 13 milyon 800 bin fidanın toprakla buluşturulmasıydı. Bu yıl bu rekorlarımızı egale ettik. Türkiye genelinde 1391 noktada gerçekleştirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliklerimize tam 1 milyon 280 bin 491 vatandaşımız katıldı. Bu alanlarda da 14 milyon 914 bin fidanımızı yeşil vatanımızla buluşturduk. Böylelikle hem katılımcı sayısını hem de fidan dikme rekorunu kırmış olduk. Bu anlamlı seferberliğe 7'den 70'e katkı veren, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyor ve teşekkür ediyorum”