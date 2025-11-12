Bir yılda 600 milyon fidan

Toprağı fidanlarla buluşturma gayesiyle ağaç dikme alanlarına akın eden tüm vatandaşlara teşekkürlerini ileten Erdoğan, şöyle devam etti: “Her zaman söylüyorum biz, ‘Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin’ buyuran bir inancın mensuplarıyız. Biz ormanlarımızı sadece ağaç olarak değil nefes olarak, yaşam kaynağı olarak görüyoruz. Bu nedenle 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimiz ve yeşil kalkınma devrimi vizyonumuz doğrultusunda gerekli adımları atıyoruz. Son 23 yılda 7,5 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Orman varlığımızı 23,4 milyon hektara çıkardık ve bugün ülkemizin yüzde 30’u ormanlarla kaplı hale geldi.”

AĞAÇLANDIRMADA 3. SIRADAYIZ

Birleşmiş Milletler’in yayınladığı rapora göre Türkiye’nin 2020’de orman alanını en çok artıran ülkeler arasında 6’ncı sırada yer aldığını belirten Erdoğan “Aynı rapora göre 2025’te dünyada dördüncü sıraya yükseldik. Ayrıca yıllık ağaçlandırma alanı en yüksek ülkeler sıralamasında yerimizi bir basamak artırarak 3’üncü sıraya çıktık. Bu gurur veren rakamlar milletimizin gayretinin, devletimizin kararlılığının, orman teşkilatımızın emeğinin en açık göstergesidir” diye konuştu. Erdoğan, iklim değişikliğinin etkisiyle orman yangını riskinin her geçen yıl arttığını hatırlattı.

HEDEF REKOR KIRMAK

Orman yangınlarıyla mücadelede 17’si bu yaz olmak üzere, geçmişten bugüne 160 kahraman orman şehidinin toprağa verildiğini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti: “İşte bugün burada, ‘Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan’ diyerek yeni bir seferberlik başlatıyoruz. Tarım ve Orman Bakanım, bir yıl boyunca hedefi 550 milyon fidan ve tohum olarak açıklamıştı. Orman teşkilatımızın gayreti ve vatandaşlarımızın desteğiyle inanıyorum ki bu rakam 600 milyona çıkacaktır.”











