Bakan Yumaklı: Bugün karşılaşılan mevsimsel etkiler geçicidir

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin yüzde 3,7 büyüdüğünü hatırlatarak, "Tarım sektörü ise hayvancılık, ormancılık ve balıkçılık faaliyetlerinde gözlemlenen artışa karşın, sektörde baskın bir paya sahip olan bitkisel üretimde yaşanan olağanüstü iklim koşulları nedeniyle dönemsel olarak yüzde 12,7 oranında daralmıştır. Yılın ilk yarısında üst üste yaşanan zirai don olaylarının özellikle sert kabuklu meyvelerde ve geniş alanları etkileyen kuraklığın da tahıl ve diğer tarla ürünleri rekoltesinde yol açtığı kayıplar, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla belirginleşmiş bulunmaktadır. Bu gelişme sektörün yapısal kapasitesine ilişkin değil, mevsimsel ve iklimsel olağanüstü koşullara bağlıdır. Bu durum olumsuz iklimsel koşulların daha önce bitkisel üretim ikinci tahmin verilerinde gözlemlenen etkisinin gayrisafi yurt içi hasıla istatistiklerine de yansıması olarak değerlendirilmektedir. O dönemde de belirttiğimiz gibi ülkemizde gıda arz güvenliği açısından herhangi bir risk ya da tehlike söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.