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Bakan Yumaklı müjdeyi verdi: Türkler Somali’de balık arayacak

Bakan Yumaklı müjdeyi verdi: Türkler Somali’de balık arayacak

12:2718/12/2024, الأربعاء
AA
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Somalili mevkidaşı Aden ile görüştü
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Somalili mevkidaşı Aden ile görüştü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanı Ahmed Hassan Aden ile bir araya geldi. Yumaklı, Türk balıkçılarının uluslararası sularda başarılı faaliyetler yürüttüğüne dikkati çekerek, “Balıkçılık alanındaki tecrübelerimizi karşılıklı paylaşabileceğimizi, bilgi deneyimimizi Somali'ye götürebileceğimizi, Somali'deki mevcut kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayarak kazan-kazan ilkesi ile Türk balıkçıların, müteşebbislerin ülkenizde faaliyet gösterebileceğini düşünüyorum” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanı Ahmed Hassan Aden ile bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, görüşmede yaptığı konuşmada ziyaretin Türkiye ile Somali arasındaki güçlü dostluk bağlarının bir yansıması olduğunu belirterek, Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanı Aden ve beraberindeki heyeti bakanlıkta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Somali ile ikili ilişkileri geliştirmek için büyük bir çaba gösterdiklerini vurgulayan Yumaklı, balıkçılık başta olmak üzere birçok alanda iş birliği fırsatları bulunduğunu söyledi.


Yumaklı, Türk balıkçılarının uluslararası sularda başarılı faaliyetler yürüttüğüne dikkati çekerek,
“Balıkçılık alanındaki tecrübelerimizi karşılıklı paylaşabileceğimizi, bilgi deneyimimizi Somali'ye götürebileceğimizi, Somali'deki mevcut kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayarak kazan-kazan ilkesi ile Türk balıkçıların, müteşebbislerin ülkenizde faaliyet gösterebileceğini düşünüyorum”
dedi.

Bu iş birliğinin hayata geçirilmesine yönelik teknik komite oluşturulması ve ilk toplantısını Türkiye'de yapması önerisinde bulunan Yumaklı, bunun bir başlangıç noktası olacağını, süreç içerisinde iki ülkenin balıkçılık kaynaklarının sürdürülebilirliği ilkesi doğrultusunda önemli çalışmalar gerçekleştirebileceğini kaydetti.

Türkiye'ye tam yetki verilmişti

Türkiye ile Somali arasındaki “Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması” Somali Meclisi tarafından onaylandı. Türkiye; Katar ve Sudan'ın ardından Somali'ye de kurduğu 'Anadolu Kışlası' ile çok stratejik bir bölgede söz sahibi oldu.


#Türkiye
#Somali
#balıkçılık
#İbrahim Yumaklı
#Tarım ve Orman Bakanı
#Ahmed Hassan Aden

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