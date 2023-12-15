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Ekonomi

Bakan Yumaklı'dan çiftçilere müjde: 2 milyar liralık destekleme ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı çiftçilerin beklediği destekleme ödemelerine ilişkin müjdeli haberi paylaştı. 2 milyar 32 milyon 291 bin liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak. Söz konusu ödemeler, kimlik numarasının son hanesi 4-6-8 ve vergi numarasının son hanesi 1-3-4-5-6-7-8-9 olanlar için bugün saat 18.00'den sonra, kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0-2 olanlar için ise 22 Aralık saat 18.00'den sonra hesaplara aktarılacak.

Kenan Biter
Kenan Biter
11:45 - 15/12/2023 Cuma
Güncelleme: 11:55 - 15/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destekleme ödemelerinin bugün hesaplarda olacağını açıkladı.


Destekleme ödemesinin hayırlı ve bereketli olması dileğinde bulunan Yumaklı, "2 milyar 32 milyon 291 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Destekleme ödemeleri kapsamında süt desteği 1 milyar 27 milyon 376 bin lira, tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedeli desteği 349 milyon 942 bin 730 lira, hastalıktan ari işletme desteği 349 milyon 209 bin lira, hayvan gen kaynakları desteği 170 milyon 237 bin 640 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği 43 milyon 439 bin 336 lira, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği 30 milyon 96 bin lira, ipekböceği desteği 29 milyon 769 bin 50 lira, tiftik üretimi desteği 24 milyon 620 bin 244 lira, küpe uygulama desteği 3 milyon 782 bin lira, düve alım desteği 2 milyon 592 bin lira ve atık desteği 1 milyon 227 bin lira olarak belirlendi.





#İbrahim Yumaklı
#tarımsal destek
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Süt desteği
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