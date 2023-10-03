Bakan'dan 'Alo 174'ü arayın' çağrısı: 81 ilde et ve süt ürünlerine eş zamanlı denetim

Kasap ve şarküteri ile bakkal, market ve büfe gibi gıda satış yerlerine yönelik 12-29 Eylül tarihlerinde ülke genelinde yapılan denetimlerin sonuçlarını da paylaşan Yumaklı

, “Eş zamanlı denetimlerimizin ikinci etabında kasap ve şarküteri ile bakkal, market ve büfe gibi denetim gerçekleştirilen 62 bin 372 işletmeden 406'sına cezai işlem uygulandı. Kurallara uyan, gıda imal ve satış yerlerinde vatandaşımızın sağlığını gözeten işletmelerimize özellikle teşekkür ediyorum. Bakanlığımız her zaman olduğu gibi bundan sonra da tüketicilerimizin ve kurallara uymaya özen gösteren işletmelerimizin yanında olacaktır. Bunun yanında Bakanlığımızca farklı sektörlere yönelik denetimlerimiz bundan sonra da hız kesmeden devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.