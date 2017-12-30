Bakanlık bir oyuncağı daha denetime aldı

İthalatında denetim uygulanacak oyuncaklar arasına skuter da eklendi. Ekonomi Bakanlığının, "Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

DENETLENECEK OYUNCAKLAR ARASINA GİRDİ

Buna göre, skuter, ithalatında denetim uygulanacak oyuncaklar arasına dahil edildi. Skuter dahil ithalatı denetlenecek oyuncaklarla ilgili işlemler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden ve risk analizine göre yapılacak.

500 MİLYON DOLARLIK OYUNCAK GİRİŞ YAPIYOR

Türkiye'ye her yıl yaklaşık 500 milyon doların üstünde oyuncak geliyor. İhracat rakamı ise 100 milyon dolara yakın.

300 BİN OYUNCAĞA İZİN ÇIKMADI

Ekonomi Bakanlığı'na bağlı harekete eden Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden incelemeye alınan 585 numuneden 59 oyuncak olumsuz çıktı. Bu da oyuncakların yaklaşık yüzde 10’unun testi geçemediği anlamına geliyor. TAREKS üzerinden incelemesi yapılan 300 binden fazla ürünün ithalatına da izin verilmedi.

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