Ekonomi Bakanlıktan kuaför ve berberler için yeni karar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakanlıktan kuaför ve berberler için yeni karar

Ülke genelinde tüm kuaför, berber ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde alınan karar 1 Temmuz 2023’e ertelendi.

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Haber Merkezi AA
Bakanlıktan kuaför ve berberler için yeni karar
Foto: Arşiv.

Ticaret Bakanlığı tarafından, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde daha önce alınan kararın 1 Ekim 2022’de uygulanması planlanmıştı.

Valilikler ile meslek kuruluşları arasındaki istişare süreçleri için daha uzun bir zamana ihtiyaç duyulması nedeniyle bu kararın yürürlük tarihi daha sonra 1 Ocak 2023’e ertelenmişti.

KARAR YENİDEN ERTELENDİ

Bakanlığın önceki gün aldığı kararla uygulama bir kez daha ertelendi.

  • Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un imzasıyla berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin haftada bir kapalı olmasına ilişkin düzenlemenin 1 Temmuz 2023’te uygulanmasına karar verildi. Bakanlık kararı odalara bildirdi.

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