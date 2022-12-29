Bakanlıktan kuaför ve berberler için yeni karar

Ticaret Bakanlığı tarafından, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde daha önce alınan kararın 1 Ekim 2022’de uygulanması planlanmıştı.

Valilikler ile meslek kuruluşları arasındaki istişare süreçleri için daha uzun bir zamana ihtiyaç duyulması nedeniyle bu kararın yürürlük tarihi daha sonra 1 Ocak 2023’e ertelenmişti.

KARAR YENİDEN ERTELENDİ

Bakanlığın önceki gün aldığı kararla uygulama bir kez daha ertelendi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un imzasıyla berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin haftada bir kapalı olmasına ilişkin düzenlemenin 1 Temmuz 2023’te uygulanmasına karar verildi. Bakanlık kararı odalara bildirdi.

EKONOMİ Berber, kuaför ve güzellik salonları 1 Ocak'tan itibaren haftanın bir günü kapalı olacak