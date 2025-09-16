Balıkçılık faaliyetlerine ÖTV'si sıfıra indirilmiş 4,7 milyar lira yakıt desteği sağlandı

"Ülkemiz gemi sicillerine kayıtlı 46 bin 676 ticari gemi ve su aracının yüzde 46'sı yani 21 bin 665'i, balıkçılık faaliyetlerinde kullanılıyor. 2017'de 279 olan 150 gros ton ve üzeri balıkçılık gemisi sayımız, bugün yüzde 65'lik artışla 460'a ulaştı. Türk bayrağı altında çalışan bu gemilerimize, her yıl düzenli olarak sörvey yapıyor, uygun gemilere Denize Elverişlilik Belgesi düzenliyoruz. Böylece, balıkçılarımızın can ve mal emniyetini, garanti altına alıyoruz"