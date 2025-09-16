Balıkçılık faaliyetlerine ÖTV'si sıfıra indirilmiş 4,7 milyar lira yakıt desteği sağlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, balıkçılık faaliyetlerine 2004 itibarıyla uygulanan ÖTV'si sıfıra indirilmiş yakıt desteği kapsamında 1,8 milyon ton ve 4,7 milyar lira destek sağlandığını bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından balıkçılık sektörüne dair hazırlanan, güncel istatistiklere ilişkin açıklama yaptı.
Uraloğlu, 2025 yılında yayımlanan "Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi"nde gerçekleştirdikleri bazı düzenlemelerle, balıkçı gemilerinde istihdamı artırmayı hedeflediklerine işaret etti. Düzenlemeyle kabotaj sefer bölgesinde sınırlandırılmak kaydıyla, tüm yeterliklerde bulunan gemi insanlarının, ticari gemilerdeki hizmetleriyle denizde emniyet sertifikalarını yenileyebildiğini aktaran Uraloğlu, yine mevcut yeterliklerini değiştirmek zorunda kalmadan balıkçı gemilerinde de çalışmaya devam edebildiklerini vurguladı. Örnek olarak kabotaj ve liman seferinde bulunan acente botlarında, ticari yatlarda, yük gemilerinde çalışan gemi insanlarının, yeterlik değişimine gerek kalmadan balıkçı gemilerinde de çalışabildiğinin altını çizen Uraloğlu, bu sayede balıkçı gemilerinde istihdam edilecek gemi insanı kaynağının da artacağını öngördüklerini kaydetti.
"Balıkçılarımız daha geniş alanlarda avlanabilecek"
Uraloğlu, geçen yıl yapılan yönetmelik değişikliğiyle, Bandırma ve İskenderun gibi bazı limanların idari sorumluluk sahasında yer alan demirleme bölgelerinin balıkçılığa açıldığını değinerek, böylece balıkçıların daha geniş alanlarda faaliyet gösterebildiğini bildirdi.