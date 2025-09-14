Yeni Şafak
İstanbul Havalimanı yine zirvede: Avrupa'da birinci dünyada beşinci

14:2914/09/2025, Sunday
AA
İstanbul Havalimanı, 1624 uçuş ile Avrupa’daki en yoğun havalimanı oldu.
İstanbul Havalimanı, 1624 uçuş ile Avrupa’daki en yoğun havalimanı oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1624 uçuşla bir kez daha Avrupa'da birinci, dünyada beşinci en yoğun havalimanı olduğunu bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 12 Eylül tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu değerlendirdi.

Rapora göre Türkiye'nin günlük ortalama 4 bin 200 uçuşla Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6. sırada yer aldığını belirten Uraloğlu, Türkiye'nin, Yunanistan, Hollanda ve Polonya gibi ülkeleri geride bıraktığını aktardı.

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın da günlük ortalama 1624 uçuşla bir kez daha Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İstanbul Havalimanı, Amsterdan, Paris Charles de Gaulle, Frankfurt ve Londra Heathrow havalimanlarını geride bıraktı. Günlük ortalama 1024 uçuşla Antalya Havalimanı'mız ise Avrupa'nın en yoğun 9. havalimanı oldu. Ayrıca küresel ölçekli 25 havalimanı içinde, 1-7 Eylül tarihlerinde günlük ortalama 821 uçak kalkışının gerçekleştiği İstanbul Havalimanı, dünya genelinde de 5. sırada yer aldı."


