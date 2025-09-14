İstanbul Havalimanı yine zirvede: Avrupa'da birinci dünyada beşinci

"İstanbul Havalimanı, Amsterdan, Paris Charles de Gaulle, Frankfurt ve Londra Heathrow havalimanlarını geride bıraktı. Günlük ortalama 1024 uçuşla Antalya Havalimanı'mız ise Avrupa'nın en yoğun 9. havalimanı oldu. Ayrıca küresel ölçekli 25 havalimanı içinde, 1-7 Eylül tarihlerinde günlük ortalama 821 uçak kalkışının gerçekleştiği İstanbul Havalimanı, dünya genelinde de 5. sırada yer aldı."