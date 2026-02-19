Baltık'ta tek o uçabildi

Steadfast Dart 2026'da Bayraktar TB3 rüzgarı esiyor. Tatbikattaki savaş uçakları ve helikopterlerin havalanamadığı Baltık Denizi’ndeki zorlu koşullarda uçabilen tek hava aracı TB3 oldu.
Türk savunma sanayii, deniz havacılığında ulaştığı güvenilirlik seviyesini Baltık Denizi'nin en zorlu şartlarında sergilemeye devam ediyor. NATO'nun en büyük tatbikatlarından biri olan Steadfast Dart 2026'da, hava sıcaklığının -5 dereceye kadar düştüğü, yoğun kar yağışı altında ve şiddetli rüzgarların hakim olduğu dondurucu ortamda yerli ve milli Bayraktar TB3 SİHA kendisine bir kez daha hayran bıraktı.
TÜRBÜLANSA RAĞMEN KARARLI UÇUŞ
Baltık Denizi'ndeki zorlu kış şartlarına rağmen TCG ANADOLU'nun kısa pistinden otonom olarak havalanan Bayraktar TB3, havacılık kabiliyetlerini müttefik ülke temsilcilerine sergiledi. Şiddetli rüzgarın deniz üzerinde oluşturduğu türbülanslı ortama rağmen kararlı uçuş karakteristiğini koruyan TB3 SİHA uçuşu başarıyla tamamlayıp, bu esnada buz tutan pisti temizlenen TCG ANADOLU'ya otonom iniş gerçekleştirdi.
MÜTTEFİK ÜLKELERDEN TAM NOT
Tatbikata katılan savaş uçakları ve helikopterlerin uçamadığı zorlu hava koşullarında uçabilen tek hava aracı olan Bayraktar TB3, uçuş gösterimini takip eden müttefik ülke temsilcilerinden tam not aldı. Geçtiğimiz günlerde aynı bölgede su üstü hedeflerini tam isabetle vurmasından sonra gerçekleştirilen bu başarılı uçuş, milli SİHA'nın her türlü hava koşulunda operasyonel olarak görev yapabildiğini bir kez daha gösterdi.