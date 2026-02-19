Baltık'ta tek o uçabildi

Türk savunma sanayii, deniz havacılığında ulaştığı güvenilirlik seviyesini Baltık Denizi'nin en zorlu şartlarında sergilemeye devam ediyor. NATO'nun en büyük tatbikatlarından biri olan Steadfast Dart 2026'da, hava sıcaklığının -5 dereceye kadar düştüğü, yoğun kar yağışı altında ve şiddetli rüzgarların hakim olduğu dondurucu ortamda yerli ve milli Bayraktar TB3 SİHA kendisine bir kez daha hayran bıraktı.