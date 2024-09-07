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Ekonomi

Banka dışı finansın işlem hacmi 830 milyar TL

Akın Ali Polat
04:00 - 7/09/2024 Cumartesi
Güncelleme: 06:33 - 7/09/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Finansal Kurumlar Birliği (FKB), 12’nci Olağan Genel Kurulu Toplantısı’nı İstanbul Finans Merkezi’nde gerçekleştirdi. Toplantıda, FKB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı, Türkiye ekonomisine değer katmak için çalıştıklarını belirtti. Ballı, banka dışı finansın toplam finans kesimi içindeki payını gelişmiş ekonomiler seviyesine taşıma misyonları doğrultusunda çeşitli projeler yürüttüklerini ifade etti. Ballı ayrıca, FKB'nin 2024 yılı ilk yarısındaki işlem hacminin 830 milyar TL, aktif toplamının 787 milyar TL, özkaynak büyüklüğünün 147 milyar TL ve müşteri sayısının 6 milyon olduğunu açıkladı.


EN ÖNEMLİ SORUN FİNANSMAN TEMİNİ

Ballı, FKB'nin, sektör firmalarının en büyük sorununun uygun vade ve koşullarda kaynak temini olduğunu tespit ettiğini ve bu sorunun çözümü için kamu kurumlarının kaynak tahsisine yönelik ekonomi programlarına sektörlerin de dahil edilmesi gerektiğini ifade etti. Ballı, FKB'nin 'Finansal Kiralama Sözleşme Tescil Sistemi', 'Merkezi Fatura Kaydı Sistemi', 'FKBulut Ortak Veri Merkezi' ve 'FKB Ekonomik Görünüm Endeksi' gibi projelerle sektöre katkı sağladığını vurguladı.


#Ekonomi
#banka
#finans
#hacim
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