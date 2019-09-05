Ekonomi Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 14 milyar 896 milyon 171 bin lira artarak 2 trilyon 417,9 milyar liraya yükseldi. Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı, geçen hafta 455 milyon dolar azalarak 219 milyar 460 milyon dolara indi.

Haber Merkezi AA
​Bankacılık sektörünün mevduatı açıklandı.
​Bankacılık sektörünün mevduatı açıklandı.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 14 milyar 896 milyon 171 bin lira artarak 2 trilyon 417 milyar 854 milyon 695 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 29 Ağustos ile biten haftada 14 milyar 896 milyon 171 bin lira artarak 2 trilyon 402 milyar 958 milyon 524 bin liradan 2 trilyon 417 milyar 854 milyon 695 bin liraya çıktı.

  • Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,34 artarak 1 trilyon 101 milyar 87 milyon 38 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,91 yükselerek 1 trilyon 214 milyar 434 milyon 772 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 455 milyon dolar azalarak 219 milyar 460 milyon dolara geriledi. Bunun 199 milyar 618 milyon doları mevduat bankaları ve 19 milyar 842 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 171 milyar 759 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler, 3 milyar 413 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 360 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı 6 milyar 86 milyon dolar oldu.

Taksitli ticari krediler arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 0,79 artarak 392 milyar 751 milyon 809 bin liraya yükseldi. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,38 yükselerek 362 milyar 79 milyon 861 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 2,18 yükselerek 147 milyar 115 milyon 759 bin liraya ulaştı.

REKLAM
  • Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 169 milyar 595 milyon 604 bin lirası konut, 4 milyar 392 milyon 301 bin lirası taşıt ve 218 milyar 763 milyon 904 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 29 Ağustos ile biten haftada 17 milyar 827 milyon 711 bin lira artarak 2 trilyon 447 milyar 586 milyon 876 bin liraya çıktı.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,42 azalış gösterdi.

Yunanistan'da işsizlik oranı son 8 yılın en düşük seviyesinde
EKONOMİ
Yunanistan'da işsizlik oranı son 8 yılın en düşük seviyesinde

Dünyada en fazla ziyaret edilen şehirler belli oldu: Türkiye'den 2 kent var
EKONOMİ
Dünyada en fazla ziyaret edilen şehirler belli oldu: Türkiye'den 2 kent var

Dış ticaret açığı 8 ayda yüzde 61,3 düştü
EKONOMİ
Dış ticaret açığı 8 ayda yüzde 61,3 düştü

Sahte trafik cezasına dikkat

Sahte trafik
cezasına dikkat

​Gelir İdaresi Başkanlığı vatandaşları uyardı.
İstanbul’da hizmet ve hayat durdu

İstanbul’da hizmet ve hayat durdu

Çekilen hizmet araçları nedeniyle çalışma yapılamıyor.
Deri koltuklu ve kol dayama olsun

Deri koltuklu ve
kol dayama olsun

Yenikapı'da şov yapan İmamoğlu'nun ihale ilanı
Ankara'da <br>akıl almaz olay

Ankara'da
akıl almaz olay

​3 yaşındaki çocuk arabayla markete daldı.
Evlat nöbetine yeni aileler akın ediyor

Evlat nöbetine yeni aileler akın ediyor

HDP binası önündeki eylem büyüyor.
Türkiye düşmanlarına<br>500 bin TL harcamış

Türkiye düşmanlarına
500 bin TL harcamış

​HDP'li Türk'ün yaptığı harcamaların belgeleri çıktı.

G-7'ye<br> Türkiye önerisi

G-7'ye
Türkiye önerisi

​Rus lideri, Doğu Ekonomi Forumu'nda önemli teklifte bulundu.
Burası Türkiye'nin 'amazonu'

Burası Türkiye'nin 'amazonu'

256 çeşit göçmen kuş türüne ev sahipliği yapıyor.
​Şehir boşaltılacak

​Şehir boşaltılacak

​2. Dünya Savaşı'ndan kalma 500 kilogramlık bomba bulundu.
Çalışma<br> saatleri değişti

Çalışma
saatleri değişti

​İstanbul'daki 124 karakolda 15 eylülde başlıyor.
Kapıları açmak zorunda kalırız

Kapıları açmak zorunda kalırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Fırat'ın doğusunda 3. ortak uçuş

Fırat'ın doğusunda 3. ortak uçuş

2 Türk ve 2 ABD helikopteri devriye uçuşuna katıldı.
Suriyeli girişimcilerden istihdama katkı

Suriyeli girişimcilerden istihdama katkı

10 bin şirkette 44 bin mülteci çalışıyor.
9 Eylül'de başlıyor

9 Eylül'de başlıyor

​İETT kullanan İstanbullulara önemli uyarı.
Büyükelçiliğimize provokatif saldırı

Büyükelçiliğimize provokatif saldırı

Provokatörlerin eylemine Lübnan polisi müsade mi etti?
Veda ettik

Veda ettik

​12 Dev Adam son 16 turuna katılamadı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.