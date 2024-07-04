Bankacılık sektörünün net karı mayıs ayında 233,6 milyar lira olarak gerçekleşti

BDDK

'nin Mayıs 2024 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporuna göre sektörün aktif büyüklüğü 2023 sonuna göre 3 trilyon 423 milyar 678 milyon lira artarak 26 trilyon 973 milyar 910 milyon liraya ulaştı.