"Bankadan arıyorum" diyene inanmayın

İnternet bankacılığı şubeye veya ATM’ye gitmeden para transferi, kredi kullanma, kredi kartı işlemleri gibi çeşitli işlemleri bilgisayar veya telefon kullanarak kolaylıkla yapılmasını sağlıyor. İnternet kullanımın yaygınlaşmasına paralele bir şekilde kullanımı yükselen internet bankacılığının güvenliği siber saldırılar nedeniyle kişilerin kafasında soru işareti yaratabiliyor. Peki internet bankacılığı kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?

GÜVENLİ İNTERNET BANKACILIĞI KULLANMANIN YOLLARI

*Öncelikle bilgisayarınızı ve telefonunuzu virüslere ve kötü yazımlara karşı korumak için anti virüs programı kullanmanız gerekiyor. Art niyetli kişiler virüs ve kötü niyetli yazılımlar ile kişisel bilgilerinizi elde edebilir.

*İnternet Bankacılığı için kullandığınız tarayıcının güncel olmasına dikkat edin.

*Çoğu bankanın sunduğu tek kullanımlık şifre hizmetinden yaralanmanız faydalı olacaktır.

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*İnternet bankacılığı için kullandığınız bilgisayarda güvenlik duvarı kullanmanız yararınıza olacaktır.

BANKANIN GÜVENLİK KURALLARINA UYUN

* Güvenlik amacıyla bankanızın size ilettiği güvenlik kurallarına harfiyen uymaya çalışın.

*Kurumsal bankacılık işlemleri yapıyorsanız elektronik imza kullanmanız yararınıza olacaktır.

*İnternet bankacılığı güvenliği için sisteme giriş yaparken bilgisayar klavyesi yerine bankaların oluşturduğu sanal klavyeyi kullanın.

HER E-POSTA'YI AÇMAYIN

*Kimden geldiğini bilmediğiniz e-postaları incelerken dikkat edin. Hackerler genelde e-posta yolu ile kişilerin bilgisayarına virüs gönderme yolunu seçebiliyorlar.

* Bankadan arıyorum diyen veya bunu belirten e-postalara itibar etmeyin ve kesinlikle bu kişilerle şifrenizi paylaşmayın. Unutmayın ki hiçbir banka veya görevlisi sizden şifrenizi öğrenmek istemez.

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*Banka hesaplarınızı, kredi kartı ekstrelerinizi düzenli bir şekilde kontrol edin, bir gariplik fark ederseniz bankanıza müracaat edin.