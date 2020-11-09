Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Barbaros artık daha güvende
SAVUNMA SANAYİ

Barbaros artık daha güvende

Barbaros artık daha güvende

Doğu Akdeniz’de görev yapan sismik araştırma gemisi Barbaros Hayreddin Paşa’da TÜBİTAK’ın geliştirdiği CRPA (anti-jam) küresel konumlanma sistemi devreye girdi. Böylece gemi, sistemin dışarıdan müdahaleyle karıştırılmasına ve olası kazalara karşı daha güvenli hale getirildi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Gemide, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli ve milli CRPA (anti-jam) küresel konumlanma sistemi (KKS) anten çözümü kısa süre önce devreye alındı.
Gemide, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli ve milli CRPA (anti-jam) küresel konumlanma sistemi (KKS) anten çözümü kısa süre önce devreye alındı.

Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi, 16 Şubat’a kadar Doğu Akdeniz’de görevini sürdürecek. Gemi, “Tanux-1” ve “Apollo Moon” isimli gemilerle Doğu Akdeniz’de ilan edilen bölgede sismik çalışmalar yürütüyor. Gemide, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli ve milli CRPA (anti-jam) küresel konumlanma sistemi (KKS) anten çözümü kısa süre önce devreye alındı. Konumlandırma sistemlerine yönelik karıştırma tehditlerinin önüne “anti-jamming GNSS” ile geçiliyor. GNSS sistemi, mini/mikro İHA gibi küçük boyutlu platformları ve silah sistemlerini karıştırmaya ve aldatmaya dayanıklı hale getiriyor. GPS, glonass, galileo, beidou bantlarında faaliyet gösteren sistem, 4’lü CRPA anteni ve dahili GNSS alıcısı ile birlikte 100 gram ağırlığı ve 7x7x2 cm boyutları ile dünyadaki benzerlerinin çok önünde yer alıyor.

Barbaros Hayreddin Paşa gemisi için 9 Kasım’a kadar NAVTEX ilan edildi
GÜNDEM
Barbaros Hayreddin Paşa gemisi için 9 Kasım’a kadar NAVTEX ilan edildi

KARIŞTIRMA SİNYALLERİNİ BASTIRIYOR

  • Küresel konumlandırma sistemlerinin düşman unsurlarca karıştırılması, platformların işlevini kaybetmesine, hatta kazaya uğramasına kadar büyük sorunlara yol açıyor. Bu sorunları engellemek için anti-jamming GNSS uydu sinyallerini destekleyebiliyor ve çoklu frekans bantlarında çalışabiliyor. Küresel konumlandırma sistemi sinyalleri alıcıya ulaşana kadar uzun bir yol izlediğinden, atmosferik etkilerden dolayı güç bakımından zayıflıyor. Anti-jamming GNSS ürünü sayesinde karıştırma sinyalinin yönü belirlenebiliyor ve uzaysal filtreleme kullanılarak karıştırma sinyallerinin bastırılması sağlanıyor. Bu yeni sistem Doğu Akdeniz’de sismik arama yapan Barbaros Hayreddin Paşa gemisinin güvenliğine önemli katkı sağlıyor.

Barbaros gördü Yavuz yola çıktı
EKONOMİ
Barbaros gördü Yavuz yola çıktı
Abone Ol Google News
110 yıldır içindeydi

110 yıldır içindeydi

Posta güvercinin düşürdüğü kapsülden çıkarıldı.
AFAD duyurdu

AFAD duyurdu

​İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 115'e yükseldi.
Haftanın kazananı Galatasaray

Haftanın kazananı
Galatasaray

Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Sivasspor'u mağlup etti.
Ağır hasta<br>sayısı artıyor

Ağır hasta
sayısı artıyor

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.
Gözyaşlarını tutamadı

Gözyaşlarını tutamadı

​Arda Turan, Sivasspor maçı sonrasında duygu dolu anlar yaşadı.
37 milyon<br>liraya ulaştı

37 milyon
liraya ulaştı

İzmir'e gönderilen nakdi yardım miktarı açıklandı.

Biden'ın<br>başkanlık yolu

Biden'ın
başkanlık yolu

​Biden ilk kez 32 yıl önce başkan adayı olmuştu.

O anları unutamadım

O anları unutamadım

​Enkazın başından ayrılmadı, 17 kişiyi tek tek teşhis etti.
Sabrettiler ve<br>zafere ulaştılar

Sabrettiler ve
zafere ulaştılar

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şuşa zaferi mesajı.
Milyonların gözü<br>bu haberde

Milyonların gözü
bu haberde

​Meclis vergi ve yapılandırma ile istihdam için mesai yapacak.
Hocalı şehitlerinin intikamı alındı

Hocalı şehitlerinin intikamı alındı

Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında müjdeledi.
Görüntüsüyle merak uyandırıyordu

Görüntüsüyle merak uyandırıyordu

​8,6 şiddetindeki depreme dayanabilecek şekilde güçlendirildi.
MSB görüntüleri paylaştı

MSB görüntüleri paylaştı

'Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı' nefes kesti.
Müjdeli haber geldi

Müjdeli haber geldi

Kritik öneme sahip Şuşa kenti işgalden kurtarıldı.
Daha bitmedi!

Daha bitmedi!

​Trump destekçileri seçim sonuçlarını protesto etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.