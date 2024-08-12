Başlangıç fonu kazandırmıyor

Bireysel Yatırım Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sözleşmelerine (OKS) yatırım yapan vatandaşların, fonlar arasında doğru seçim yapıp enflasyon üstü kazanç sağlaması mümkün. Ancak, çoğunluk BES ve OKS yatırımcısı, alternatif fonlardan haberdar olmadıkları için girdikleri fonda kalıyorlar. Bankacılık ve emeklilik sistemi kurallarınca sistem “en risksiz” fona yatırım yaptırıyor, “en risksiz” fonlar ise faiz enstrümanı destekli fonlar olarak karşımıza çıkıyor.

GÜVENLİ LİMAN ALTIN DA RİSKLİ KATEGORİDE

Halk dilinde “güvenli liman” olarak nitelendirilen altın dahi orta riskli fonlar kategorisinde bulunuyor. BES ve OKS yatırımı yapanların yaklaşık yüzde 82’si hiç kıpırdamayan en düşük getiri sağlayan mevduat, repo gibi fonlarda işlem görüyor. Yılda 12 kez fon değiştirebilme hakkı ile beraber fonlar arasında risk iştahına göre oransal dağıtım yapılabiliyor. Piyasa uzmanlarına göre; sigorta şirketleri ve bankalar, farklı risk profillerine sahip katılımcılar için çeşitli devlet katkısı fonları sunuyor.

Bu fonlar genellikle üç ana kategoride değerlendiriliyor.

Faizli Katkı Fonları: Düşük riskli, genellikle BES ve OKS yatırımı yapanların otomatik katıldığı “mevduat-repo” gibi araçlara yatırım yapan fonlar.

Karma Katkı Fonları: Orta riskli ve hisse senedi, tahvil, altın gibi farklı yatırım araçlarına yatırım yapan fonlar. Bu yatırım çeşidi hem büyüme hem de istikrar arayanlar için dengeli bir seçenek sunuyor.

Hisse Senedi Yoğun Katkı Fonları: Riskli ve ağırlıklı olarak hisse senetlerine yatırım yapar. Uzun vadede yüksek getiri potansiyeli sunar, ancak fazla risk içeriyor.

BES VE OKS’YE 144 BİN LİRA KATKI PAYI

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı üst limiti 2024 yılı için 72 bin lira oldu. Yıl içerisinde BES'e yapılan toplam katkı payı ödemeleri 240 bin liraya ulaştığında, maksimum 72 bin lira devlet katkısı hak ediliyor. BES ve OKS’ye ortak yatırım yapıp üst limitten ödeme yapan vatandaşlar, bu yıl için toplam 144 bin lira devlet katkısı elde edecek. Toplam 240 bin lirayı aşan birikimlerin, katkı payı ödemeleri 2025'te daha yüksek değerden hesaplanacak.







