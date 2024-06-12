Bayram ekonomisi 200 milyar lira

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, vatandaşlar bir taraftan kurban ibadetini yerine getirmek için çalışırken, diğer taraftan da 9 günlük tatili fırsata çevirmek için seyahat planları yapıyor. Kurban Bayramı dolayısıyla başta hazır giyim, turizm, gıda ve ulaşım olmak üzere birçok sektörde yaşanan hareketlilik dikkat çekiyor. Memleket ziyaretleri dahil 10 milyonu aşkın kişi 9 günlük tatili değerlendirmek için seyahat edecek. Bayramda kurban ibadetini yerine getirmek için 700 bin büyükbaş ve 2,5 milyon küçükbaş olmak üzere 3,2 kurbanlık hayvan kesilmesi bekleniyor.

OTELLER YÜZDE 90 DOLULUĞA ULAŞTI

Yaklaşık 100 milyar lirası kurbanlık satışlarından olmak üzere, toplamda 200 milyar liralık bayram ekonomisi oluşacağı tahmin ediliyor. Turizm sektörü de yaklaşan bayram tatili öncesinde yüzde 90’a varan doluluk oranların ulaştı. Tatil bölgesinde bayramı değerlendirecek olan turistler ağırlıklı olarak 4 gece 5 günlük paketlere yöneliyor. Bu paketlerin fiyatı 20 bin liradan başlarken, 200 bin liraya kadar çıkıyor. Aynı zamanda bu yıl yurt dışı turlarına yönelik talepte de artış dikkat çekiyor. Yurt dışı turlarına yönelik talep geçtiğimiz yıla göre yüzde 50 arttı. Öte yandan hem kara hem de hava yolunda büyük yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Havalimanı’nda geçtiğimiz yıl ulaşılan 266 bin yolcu sayısının üzerine çıkılarak yeni bir rekor kırılması bekleniyor. Kara yolunda artan talebi karşılama adına 12 bin ek otobüs seferi planlandı.

ÇARŞI PAZARDA ALIŞVERİŞ TELAŞI

Bayramların olmazsa olmazı şeker ve çikolata da gıda alışverişinde başı çekiyor. Çarşı pazarda alışveriş yoğunluğu artarken, piyasalarda yoğun talebe yönelik hazırlıklar tamamlandı. 9 günlük bayramın, okulların karne tatiline ve yaz sezonuna denk gelmesiyle birlikte, berberden kuaföre, konfeksiyoncudan ayakkabıcıya kadar 415 meslek dalında yaşanan bayram hareketliliği esnafın yüzünü güldürüyor. Tatlı, şekerleme, kolonya, kıyafet, bayramlık, kurbanlık gibi alışverişler ile seyahatler

için bilet satışları piyasalarda hareketliliğin başlamasını sağladı.

Yoğunluk geçen haftadan başladı

Mısır Çarşısı Esnafı Hakkı Mutlu ise, Kurban Bayramı öncesi pazarın nabzını Yeni Şafak’a anlattı. Yaklaşan bayram nedeniyle çarşıda yoğunluğun geçen haftadan başladığını belirten Mutlu, “Geçen hafta alışverişlerini Mısır Çarşısı’nda yapan ciddi bir kitle vardı. Ağırlıklı olarak lokum ve şekerleme satışı yaptık. Günlük ortalamanın üzerinde gelirimiz oldu” şeklinde konuştu. Kurban Bayramı’nda yerli müşteriler için lokum ve şekerlemenin ikinci planda kaldığını belirten Mutlu, “Çarşı’nın düzenli müşterileri tercihlerini genelde baklavadan yana yapıyor” dedi.

Satışlarımızı artırdık

İstanbul’da alışveriş yoğunluğunun en fazla olduğu bölgelerin başında Eminönü geliyor. Satışların önemli ölçüde arttığını dile getiren bölge esnafı, baharat ürünlerinin büyük talep gördüğünü söyledi. Batı Avrupa ve Rusya’dan gelen ziyaretçi sayısının da her geçen gün arttığını vurgulayan esnaf Mısır Çarşısı’nın Ramazan Bayramı öncesine göre çok daha hareketli olduğunu kaydetti.











