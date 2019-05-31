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Ekonomi Bayram tatili uyarısı Tavan fiyat uygulamasına dikkat edilmeli
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

TESK'ten "bayram tatili" uyarısı

'Bayram tatili' uyarısı: Tavan fiyat uygulamasına dikkat edilmeli

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan Bayramı tatilinde ulaşım ve konaklama sektöründe fiyatların ciddi oranda arttığını belirterek, "Otobüs firmaları, hava yolu şirketleri ve oteller bayram tatilini fırsata çevirmemeli" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Ramazan Bayramı tatilinde ulaşım ve konaklama sektöründe fiyatlar ciddi oranda arttı.
Ramazan Bayramı tatilinde ulaşım ve konaklama sektöründe fiyatlar ciddi oranda arttı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken yazılı açıklamasında, uzun bayram tatillerinin yaz sezonuna denk geldiği dönemlerde tavan fiyat uygulamasına dikkat edilmediğine işaret etti.

Ramazan Bayramı tatilinde bilet fiyatlarının fahiş oranda arttığına değinen Palandöken, fiyatların dönemsel değil, sistematik olması gerektiğinin altını çizdi.

Palandöken, vatandaşların mağdur olmaması için biletlerde taban ve tavan fiyat uygulanması gerektiğini vurgulayarak, "Otobüs firmaları, hava yolu şirketleri ve oteller bayram tatilini fırsata çevirmemeli. Talep artışında fiyatları artırmak yerine ek seferler konularak makul fiyatlar belirlenmeli. İstisnasız taban ve tavan fiyat uygulaması yeniden hayata geçirilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

9 günlük bayram tatilini değerlendirmek için son anda tatil planı yapan vatandaşlara da uyarıda bulunan Palandöken, şunları kaydetti:

"Kredi kartıyla internet üzerinden tatil satın alan vatandaşlar otele gittiklerinde aynı odanın birçok kişiye satıldığı haberiyle karşılaşabiliyor. Bu tarz dolandırıcılıklara maruz kalmamak için online tatil satın alırken kurumsal ve güvenilir internet siteleri tercih edilmeli. Vatandaşlarımız bayram tatili planlarken gerçek olmayacak kadar ucuz görünen tatil paketlerine itibar etmemeli."

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