BDDK taşıt kredisi tutarlarını değiştirdi: Limit tamam sıra faizlerde

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) taşıt alımına ilişkin kredi tutarlarında değişikliğe gitti. Buna göre, BDDK, nihai fatura değeri 400 bin lira ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade oranını 48 ay olarak belirledi. Söz konusu vade daha önce 120 bin lira ve altında olan taşıt alımlarında geçerliydi. LİMİTLER 2 MİLYON TL BANDINA YÜKSELTİLDİ
Fatura değeri 400 bin liradan 800 bin liraya kadar olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade 36 ay oldu. Fatura değeri 800 bin liranın üzerinde olup 1 milyon 200 bin lirayı aşmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade 24 ay olurken, 1 milyon 200 bin lira ile 2 milyon lira arasındaki kredilerde ise vade 12 ay olarak belirlendi.
FAİZLER ENGEL
Yıllık 8 milyona yakın aracın ticaretinin yapıldığı Türkiye’de bankalar ise 170 milyar lira taşıt kredisi veriyor. Limitlerin yükselişi sektörü sevindirirken, faizlerin yüksek olması ise vatandaşı düşündürüyor. Yeni limitlerle araç almak isteyen bir vatandaş bankadan 48 ay vadeyle 400 bin lira çektiği takdirde yüzde 2,17’lik bir faiz oranıyla karşılaşıyor.
Yüksek faizli kredinin geri ödeme toplamı ise 4 yılda 705 bin lirayı geçiyor. Aylık taksidi ise 14 bin 700 lirayı buluyor. Bu durum vatandaş kadar otomotiv satıcılarını da düşündürüyor Bankaların elini taşın altına koymasını isteyen otomotiv sektörü, ‘Limit tamam, sıra faizde’ düşüncesinde.
PAZARA SINIRLI YANSIMA OLACAK
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Turgay Mersin, düzenlemenin otomotiv pazarına pozitif bir yansıması olacağını ifade etti. Mersin, “Faizlerin de gerilemesi lazım. Ama son güncellemenin sektöre iyi bir ivme kazandıracağını düşünüyoruz” dedi.
FOTOĞRAF 8
Buna göre, BDDK, nihai fatura değeri 400 bin lira ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade oranını 48 ay olarak belirledi.
Söz konusu vade daha önce nihai fatura değeri 120 bin lira ve altında olan taşıt alımlarında geçerliydi.
Öte yandan, nihai fatura değeri 400 bin liradan 800 bin liraya kadar olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade 36 ay oldu.
Nihai fatura değeri 800 bin liranın üzerinde olup 1 milyon 200 bin lirayı aşmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade 24 ay olurken, nihai fatura değeri 1 milyon 200 bin lira ile 2 milyon lira arasındaki taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde ise vade 12 ay olarak belirlendi.
Kredi Yönetmeliğinin 12A maddesinin ikinci fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen, taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranının, nihai fatura değeri 400 bin lira ve altında olan taşıtlar için yüzde 70'i aşamamasına karar verildi.
Nihai fatura değeri 400 bin liradan 800 bin liraya kadar olan taşıtlar için yüzde 50'yi aşamamasına, nihai fatura değeri 800 bin liranın üzerinde olup 1 milyon 200 bin lirayı geçmeyen taşıtlar için yüzde 30'u aşamamasına, nihai fatura değeri 1 milyon 200 bin liradan 2 milyon liraya kadar olan taşıtlar için yüzde 20'yi aşamamasına karar kılınırken, nihai fatura değeri 2 milyon liranın üzerinde olan taşıtlar için oran<br>yüzde sıfır olarak belirlendi.
Otomobil almak isteyenlere müjde: Yeni gelişmeyle artık daha kolay
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) taşıt alımına ilişkin kredi tutarlarında değişikliğe gitti.
FOTOĞRAF 45
BDDK, taşıt alımına ilişin kredi tutarlarında değişikliğe gitti. Buna göre; fatura değeri 400 bin lira ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade oranını 48 ay olarak belirledi. Söz konusu vade daha önce nihai fatura değeri 120 bin lira ve altında olan taşıt alımlarında geçerliydi.<br><br>Öte yandan, nihai fatura değeri 400 bin liradan 800 bin liraya kadar olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade 36 ay oldu. Nihai fatura değeri 800 bin liranın üzerinde olup 1 milyon 200 bin lirayı aşmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade 24 ay olurken, nihai fatura değeri 1 milyon 200 bin lira ile 2 milyon lira arasındaki taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde ise vade 12 ay olarak belirlendi.<br><br>Yapılan bu değişiklikle birlikte araç alımı daha kolay hale geldi. İşte markaların internet sitelerinde yayınlanan son fiyat listelerine göre 500 bin TL altındaki fiyatlarla satın alabileceğiniz otomobil modelleri:
VOLKSWAGEN <br>Polo 1.0 80 PS Manuel Impression<br><br>Liste fiyatı 371,300 TL<br><br>Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life<br><br>Fiyatı 430,600 TL<br><br>Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 450,800 TL
VOLKSWAGEN <br>Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life<br><br>Fiyatı: 448,300 TL
VOLKSWAGEN<br>Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression - 2021 model<br><br>Fiyat 398,900 TL
SEAT<br>IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style<br><br>Liste fiyatı: 332.000 TL<br><br>Kampanyalı Fiyatı: 301.000 TL<br><br>1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style<br><br>Liste fiyatı 447.000 TL
SEAT<br>ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style<br><br>Fiyatı 489.000 TL
SKODA<br>Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite<br><br>Liste Fiyatı 486.400 TL TL
CİTROEN <br>C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel<br><br>Fiyatı: 317.000 TL<br><br>1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold<br><br>Fiyatı: 431.500 TL <br><br>Kampanyalı Fiyatı: 396.000 TL<br><br>1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine 445.000 TL
CİTROEN <br>C3 AIRCROSS SUV Fell 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik <br><br>Fiyatı: 472.000 TL<br><br>1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Feel Bold - 489.000 TL<br><br>
CİTROEN <br>C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel<br> <br>Fiyatı: 455.000 TL<br><br>Kampanyalı Fiyatı: 397.000 TL
CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel<br><br>Fiyatı: 471.500 TL
DACİA<br>Yeni Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg<br><br>Fiyatı 367.000 TL
DACİA <br>SANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg<br><br>Fiyatı 329.900 TL<br><br>Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 384.900 TL
DACİA <br>Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 363.900 TL<br><br>Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 388.900 TL<br><br>Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 - 448.900 TL<br>Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4 - 455.900TL<br>Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2 - 453.900 TL<br>Prestige 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 - 481.000 TL<br>Prestige Plus 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 - 489.000 TL
FIAT<br>EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli<br><br>Fiyatı: 260.900 TL<br><br>1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel 369.900 TL<br><br>1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 301.900 TL<br><br>1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 442.900 TL<br><br>1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 325.900 TL<br><br>1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel 426.900 TL
FIAT<br>EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli<br><br>Fiyatı: 299.900 TL<br><br>1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 380.900 TL<br><br>1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzin 315.900 TL<br><br>1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 395.900 TL
FIAT<br>Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel<br><br>Fiyatı: 390.900 TL
FIAT<br>Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli <br><br>Fiyatı: 309.900 TL<br><br>1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 390.900 TL<br><br>1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 324.900 TL<br><br>1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 426.900 TL<br><br>1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 369.900 TL<br><br>1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 429.900 TL<br><br>
FIAT<br>Egea Cross Wagon 1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli<br><br>Fiyatı: 429.900 TL<br><br>Kampanyalı fiyatı: 396.700 TL
FİAT <br>PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli<br><br>Fiyatı: 331.900 TL<br><br>1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid- Benzinli - 370.900 TL<br><br>0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin - 437.900 TL<br><br>0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin 452.900 TL
FORD<br>Focus Trend X 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel Benzin<br><br>Fiyatı 471.600 TL
FORD<br>EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin<br><br>Fiyatı 499.100 TL
HONDA<br>Yeni Honda City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Elegance - 2021 model yılı<br><br>Fiyatı: 363.982 TL<br><br>City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Executive<br>377.204 TL
HONDA<br>Civic Sedan 1.6L Elegance Otomatik Benzin<br><br>Liste fiyatı 482.275 TL<br><br>1.6L ECO Otomatik Elegance - 490.675 TL
HYUNDAİ<br>Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump Benzin Manuel<br><br>Fiyatı: 253.550 TL<br><br>1.0 MPI 5 İleri AMT Jump Benzin AMT - 263.000 TL<br><br>1.2 MPI 84 PS 5 İleri AMT Style Benzin AMT - 291.400 TL<br><br>1.2 MPI 5 İleri AMT Style Çift Renk Benzin AMT - 304.950 TL
HYUNDAİ <br>Hyundai i20 100 PS 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)<br><br>Liste fiyatı 299.550 TL<br><br>1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli) - 324.250 TL<br><br>1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik - 353.750 TL<br><br>1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) - 373.250 TL<br><br>1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik 386.150 TL<br><br>1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT - 378.405 TL<br><br>1.0 T-GDI 100 PS Style Plus Benzin DCT - 383.250 TL
HYUNDAİ <br>2021 Elantra 1.6MPI 6 İleri Manuel Style (Benzinli) <br><br>Fiyatı 445.225 TL<br><br>Kampanyalı: 396.543 TL<br><br>1.6 MPI 123 PS Style Comfort Benzin CVT - 469.725 TL<br><br>
HYUNDAİ<br>Bayon 1.4 MPI 6 İleri Düz Jump Benzin Manuel <br><br>Fiyatı: 327.050 TL<br><br>1.4 MPI 6 İleri Otomatik Style Benzin Otomatik - 385.150 TL<br><br>1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik - 395.850 TL<br><br>1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT - 442.550 TL
HYUNDAİ<br>2021 Kona 1.0 T-GDI 120 PS Style Benzin DCT <br><br>Fiyatı: 453.808 TL<br><br>1.6 T-GDI 198 PS Smart Benzin DCT - 487.925 TL
KİA <br>PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT Benzin <br><br>Fiyatı: 289.900 TL<br><br>Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Live - 295.900 TL<br><br>Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool - 299.900 TL
KİA <br>RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool<br><br>Fiyatı: 299.900 TL<br><br>Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool - 359.900 TL<br><br>Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance Konfor 399.900 TL<br><br>
KİA <br>STONIC 1.2L 84 PS Manuel - Benzin - Cool <br><br>Fiyatı: 359.900 TL<br><br>Stonic 1.0L 100 PS Manuel Benzin Cool - 382.900 TL<br><br>Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool - 402.900 TL<br><br>Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance 469.900 TL<br><br>Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige 499.900 TL
MITSUBISHI<br>2021 Space Star 1.2 INTENSE CVT <br><br>Fiyatı 307.000 TL <br><br>2021 Space Star 1.2 INTENSE CVT SPORT PACK<br><br>Fiyatı 316.450 TL
NİSSAN<br>Micra 1.0 DIG-T 92 Düz Vites Visia<br><br>Fiyatı: 377.700 TL<br><br>1.0 IG-T 92PS X-Tronic CVT Visia - 433.600 TL<br><br>1.0 IG-T 92 PS X-Tronic CVT Tekna - 462.300<br>TL
NİSSAN<br>Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna<br><br>Fiyatı: 450.400
OPEL<br>1.2 75 HP BENZİN MT5 ELEGANCE 358.900 TL<br><br>1.2 100 HP BENZİN AT8 EDITION 446.900 TL<br><br>1.2 100 HP BENZİN AT8 ELEGANCE - 463.900 TL<br><br>1.2 130 HP BENZİN AT8 ULTIMATE - 494.900 TL
OPEL<br>CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition - ESSENTIAL<br><br>Fiyatı 400.900 TL<br><br>1.2 130 HP BENZİN AT6 ESSENTIAL- 487.900 TL
PEUGEOT<br>Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5 <br><br>Liste fiyatı 355.000 TL<br><br>Yeni 208 PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 - 447.000 TL<br><br>Yeni 208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8 -469.000 TL
PEUGEOT<br>Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT<br><br>Fiyatı - 467.000 TL
RENAULT<br>Clio Joy 1.0 Sce 65 bg<br><br>Liste fiyatı 291.900 TL<br><br>Joy 1.0 TCe ECO 100bg - 320.900 TL<br><br>Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 358.000 TL<br><br>Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 363.900 TL<br><br>Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 402.900 TL
RENAULT<br>Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg<br><br>Liste fiyatı 312.900 TL<br><br>Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 380.000 TL<br><br>Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 402.900 TL
RENAULT<br>Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg<br><br>Fiyatı 428.000 TL<br><br>Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg 437.000 TL<br><br>Joy 1.3 TCe EDC 140 bg - 465.900 TL<br><br>Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg - 475.900 TL
SUZUKİ<br>2021 SWIFT 1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GL Techno - Otomatik - Benzinli - 83 PS<br><br>Liste fiyatı 394.500 TL<br><br>1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 398.500 TL<br><br>1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 402.500 TL
TOYOTA<br>Corolla 1.5 Vision -<br><br>Liste fiyatı 381.900 TL<br><br>COROLLA 1.5 Vision Multidrive S -398.400 TL<br><br>COROLLA 1.5 Dream -438.350 TL <br><br>COROLLA 1.5 Dream Multidrive S - 455.850 TL<br><br>COROLLA 1.5 Flame Multidrive S - 484.850 TL
TOYOTA<br>Yaris 1.0 Vision - 2021 fiyatları<br><br>Liste Fiyatı 330.400 TL<br><br>1.5 Dream Multidrive S - 457.150 TL <br><br>1.5 Dream X-Pack Multidrive S 485.350 TL<br><br>1.5 Flame Multidrive S 493.150 TL
BDDK düzenlemesi sonrası gözler bu listede: İşte 500 bin TL altındaki sıfır araçlar
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), otomobil alımını kolaylaştıracak yeni kredi düzenlemesini duyurdu. Bu düzenlemeyle otomobil almaya hazırlanan vatandaşların yüzü güldü. Artık 48 ay vade ile 400 bin lira altı otomobiller satın alınabilecek. İşte 2022 yılında en çok aranan 500 bin TL altı otomobillerin listesi...