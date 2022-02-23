BDDK taşıt kredisi tutarlarını değiştirdi: Limit tamam sıra faizlerde

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) taşıt alımına ilişkin kredi tutarlarında değişikliğe gitti. Buna göre, BDDK, nihai fatura değeri 400 bin lira ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade oranını 48 ay olarak belirledi. Söz konusu vade daha önce 120 bin lira ve altında olan taşıt alımlarında geçerliydi.

LİMİTLER 2 MİLYON TL BANDINA YÜKSELTİLDİ

Fatura değeri 400 bin liradan 800 bin liraya kadar olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade 36 ay oldu. Fatura değeri 800 bin liranın üzerinde olup 1 milyon 200 bin lirayı aşmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade 24 ay olurken, 1 milyon 200 bin lira ile 2 milyon lira arasındaki kredilerde ise vade 12 ay olarak belirlendi.

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FAİZLER ENGEL

Yıllık 8 milyona yakın aracın ticaretinin yapıldığı Türkiye’de bankalar ise 170 milyar lira taşıt kredisi veriyor. Limitlerin yükselişi sektörü sevindirirken, faizlerin yüksek olması ise vatandaşı düşündürüyor. Yeni limitlerle araç almak isteyen bir vatandaş bankadan 48 ay vadeyle 400 bin lira çektiği takdirde yüzde 2,17’lik bir faiz oranıyla karşılaşıyor.

Yüksek faizli kredinin geri ödeme toplamı ise 4 yılda 705 bin lirayı geçiyor. Aylık taksidi ise 14 bin 700 lirayı buluyor. Bu durum vatandaş kadar otomotiv satıcılarını da düşündürüyor Bankaların elini taşın altına koymasını isteyen otomotiv sektörü, ‘Limit tamam, sıra faizde’ düşüncesinde.

Turgay Mersin

PAZARA SINIRLI YANSIMA OLACAK

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Turgay Mersin, düzenlemenin otomotiv pazarına pozitif bir yansıması olacağını ifade etti. Mersin, “Faizlerin de gerilemesi lazım. Ama son güncellemenin sektöre iyi bir ivme kazandıracağını düşünüyoruz” dedi.

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FOTOĞRAF 8 Buna göre, BDDK, nihai fatura değeri 400 bin lira ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade oranını 48 ay olarak belirledi. Söz konusu vade daha önce nihai fatura değeri 120 bin lira ve altında olan taşıt alımlarında geçerliydi. Öte yandan, nihai fatura değeri 400 bin liradan 800 bin liraya kadar olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade 36 ay oldu. Nihai fatura değeri 800 bin liranın üzerinde olup 1 milyon 200 bin lirayı aşmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade 24 ay olurken, nihai fatura değeri 1 milyon 200 bin lira ile 2 milyon lira arasındaki taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde ise vade 12 ay olarak belirlendi. Kredi Yönetmeliğinin 12A maddesinin ikinci fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen, taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranının, nihai fatura değeri 400 bin lira ve altında olan taşıtlar için yüzde 70'i aşamamasına karar verildi. Nihai fatura değeri 400 bin liradan 800 bin liraya kadar olan taşıtlar için yüzde 50'yi aşamamasına, nihai fatura değeri 800 bin liranın üzerinde olup 1 milyon 200 bin lirayı geçmeyen taşıtlar için yüzde 30'u aşamamasına, nihai fatura değeri 1 milyon 200 bin liradan 2 milyon liraya kadar olan taşıtlar için yüzde 20'yi aşamamasına karar kılınırken, nihai fatura değeri 2 milyon liranın üzerinde olan taşıtlar için oran<br>yüzde sıfır olarak belirlendi. Otomobil almak isteyenlere müjde: Yeni gelişmeyle artık daha kolay Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) taşıt alımına ilişkin kredi tutarlarında değişikliğe gitti. BiP'te paylaş

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