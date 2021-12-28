Ekonomi BDDKdan 13 bankaya kredi cezası Kontrol mekanizmasını zamanında oluşturmadılar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

BDDK'dan 13 bankaya 'kredi' cezası: Kontrol mekanizmasını zamanında oluşturmadılar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredilerin 'amaca uygun kullanımı' hususunda gerekli önlemleri almadığı için 13 bankaya 50'şer bin lira ceza uyguladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
BDDKdan 13 bankaya kredi cezası: Kontrol mekanizmasını zamanında oluşturmadılar
Arşiv

BDDK, verilen kredilerin amaca matuf kullanımı için iç kontrol mekanizmalarının zamanında oluşturulmadığı gerekçesiyle 13 bankaya 50’şer bin TL ceza uyguladı.

BDDK UYARILARDA BULUNMUŞTU

Salgın sürecinin başında kredilerin ihtiyaç sahibi tüzel kişilik ve bireylere aktarımı konusunda talimat yazısı ileten BDDK, yakın zamanda bu konuda bankalara kapsamı genişletilmiş şekilde bir uyarıda bulunmuştu. Kredilerin amaca uygun kullanılması, bazı birey ve tüzel kişiliklerin kredi alındıktan sonra ihtiyaç dışında kripto başta olmak üzere farklı ürünlere yöneldiği konusunda tartışmalar yaşanmıştı.

"İÇ DENETİM MEKANİZMALARI ZAMANINDA OLUŞTURULMADI"

Bloomberg HT’de yer alan göre, kurumun yetkili organları bu konuda çalışarak bir rapor oluşturdu ve bu rapor Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’na sunuldu.

Kurul, bankaların bu konuda çeşitli kontrol mekanizmalarını kurduklarını, ancak bazı iç denetim mekanizmalarının zamanında oluşturulmadığına kanaat getirdi.

ALT SINIRDAN CEZA ALDILAR

BDDK, gerekli önlemleri zamanında alamayan bankalara yönelik olarak 148/b maddesi gereği 50 bin TL ile 500 bin TL arasında olan cezanın alt sınırdan uygulanmasına karar verdi.

Cezanın gerekçesi kredilerin döviz ya da kripto varlıklara yönelik olarak kullanımı değil, bankaların buradaki iç kontrol mekanizmasını zamanında oluşturamamasından kaynaklandı.

BDDK'dan sosyal medyadan kur hareketlerini manipüle eden 26 kişiye suç duyurusu
EKONOMİ
BDDK'dan sosyal medyadan kur hareketlerini manipüle eden 26 kişiye suç duyurusu

BDDK'dan amacı dışında kullanılan krediler için talimat
EKONOMİ
BDDK'dan amacı dışında kullanılan krediler için talimat
Trabzonspor üst turda

Trabzonspor üst turda

​Bordo mavililer, Boluspor'u Koita'nın golüyle eledi.
Küçük Asiye ile ilgili yeni gelişme

Küçük Asiye ile ilgili yeni gelişme

İki kişi daha tutuklandı: Tutuklu sayısı beşe yükseldi.
BDDKdan 13 bankaya kredi cezası: Kontrol mekanizmasını zamanında oluşturmadılar

Vaka sayısına Omicron etkisi

Vaka sayısına Omicron etkisi

​Türkiye'nin 28 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı sonrası ilk açıklama.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya net mesaj.

​Sahibi tasmasını bırakınca saldırdı: Küçük çocuk ölümden döndü.

Tehlikeli köpek ırklarını besleyen 384 kişiye ceza.

30 kişiye <br>mezar olmuştu

30 kişiye
mezar olmuştu

'Emrah Apartmanı' davasında tutuklu kalmadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.