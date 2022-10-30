Ekonomi Bebeklere yönelik gıda ve devam formüllerinin üretimine ilişkin düzenleme
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bebeklere yönelik gıda ve devam formüllerinin üretimine ilişkin düzenleme

Bebeklere yönelik gıda ve devam formüllerinin üretiminde protein kaynağı olarak kullanılan protein hidrolizatlarına, inek sütü kaynaklı peynir altı suyunun işlenmesiyle elde edilen bir protein hidrolizatı dahil edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Bebeklere yönelik gıda ve devam formüllerinin üretimine ilişkin düzenleme
Foto/arşiv

Bebeklere yönelik Tarım ve Orman Bakanlığının "Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri ve Devam Formülleri Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, tebliğde bebeklere yönelik gıdalar ve devam formülleriyle ilgili düzenlemeler yer alıyor.

Bu kapsamda bebeklere yönelik gıdalar ve devam formüllerinin, inek sütü veya keçi sütü proteinleri, soya proteini izolatları ve protein hidrolizatlarından üretilmesine izin verilirken, bu protein kaynaklarının kullanılmasıyla üretilen formüllerin sağlaması gereken şartlar belirlendi.

Değişiklikle, bu ürünlerin üretiminde protein kaynağı olarak kullanılan protein hidrolizatlarına, inek sütü kaynaklı peynir altı suyunun işlenmesiyle elde edilen bir protein hidrolizatı da eklendi.

Ayrıca pestisit kalıntı tanımları, Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği ile uyumlu hale getirildi.

Öte yandan "Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuklara Yönelik Gıdalar ile Vücut Ağırlığı Kontrolü İçin Diyetin Yerini Alan Gıdalar Yönetmeliği"nde de değişiklik yapıldı.

Buna göre, folat kaynaklarından olan kalsiyum L-metilfolatın bebeklere yönelik gıdalar, devam formülleri ve bebek ve küçük çocuk ek gıdalarında kullanılmasına izin verildi.

TOGG dünya gündeminde: Türkiye ABD ve Brezilya'da tt oldu
DÜNYA
TOGG dünya gündeminde: Türkiye ABD ve Brezilya'da tt oldu

Yerli otomobil TOGG’un ustaları burada yetişecek
EKONOMİ
Yerli otomobil TOGG’un ustaları burada yetişecek
Drone ile kaydedildi

Drone ile kaydedildi

​Şehrin üzerine bir anda çöktü.
RusyadanABDye şartlı mesaj

Rusya'dan
ABD'ye şartlı mesaj

Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin ve Biden görüşebilir.
100den fazla ölü var: Somaliden dünyaya Doktorlarınızı gönderin çağrısı

En uzun yolcu treni

En uzun yolcu treni

​Dünya rekoru kırıldı.

​Heyecanlandıran küp incelemeye alındı.

Dağların arasında gizli: Yerini çok az kişi biliyor.

​Altı kişi ölmüş 27 kişi de yaralanmıştı.

​Milim milim ilerliyor: Her yerden talep yağıyor.

​Herkes görmek için bölgeye akın edecek.

​Sığacık'ta tsunaminin yaraları sarıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.