Ekonomi Begüm Mutuş İş dünyasında sürdürülebilirlik azaldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Begüm Mutuş: İş dünyasında sürdürülebilirlik azaldı

Begüm Mutuş: İş dünyasında sürdürülebilirlik azaldı

Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Begüm Mutuş, değişen tüketici davranışları ve küreselleşen ekonominin iş dünyasında sürdürülebilirliği azalttığını kaydederek, "Sürdürülebilir gelecek ideali uzun bir yolculuk. Bunu hep birlikte çalışarak gerçekleştirmemiz gerekiyor" dedi.

Haber Merkezi İHA
İSEDAK, &quot;İklim Değişikliğinin İslam Dünyasında Sürdürülebilir Gıda Sistemlerine Olumsuz Etkilerinin Giderilmesi için Adaptasyon Stratejileri&quot; paneli düzenlendi.
İSEDAK, "İklim Değişikliğinin İslam Dünyasında Sürdürülebilir Gıda Sistemlerine Olumsuz Etkilerinin Giderilmesi için Adaptasyon Stratejileri" paneli düzenlendi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin (İSEDAK) 35. Toplantısı kapsamında “İklim Değişikliğinin İslam Dünyasında Sürdürülebilir Gıda Sistemlerine Olumsuz Etkilerinin Giderilmesi için Adaptasyon Stratejileri” paneli düzenlendi.

Panelde konuşan Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Begüm Mutuş dünyadaki kaynakların kısıtlı olduğuna dikkat çekerek, en önemli doğal kaynakların tükenmeye başladığını vurguladı.

Yıldız Holding 8 şirketinin hedeflerini açıkladı
EKONOMİ
Yıldız Holding 8 şirketinin hedeflerini açıkladı

Çevresel kaynakların dikkatli kullanılması gerektiğini belirten Mutuş, "Yıldız Holding olarak içinde bulunduğumuz sektörlerin dönüşümünde önemli roller oynuyoruz ve sürdürülebilirlik konusunda tecrübelerimizi paylaşmak istiyoruz. Bu hiç bitmeyen bir yol. Yıldız Holding’in sürdürülebilirliği gelecek için mirasımız” ifadelerini kullandı.

Değişen tüketici davranışları ve küreselleşen ekonominin iş dünyasında sürdürülebilirliği azalttığını kaydeden Mutuş, "Sürdürülebilir gelecek ideali uzun bir yolculuk. Tek bir ülke ya da kurum tarafından gerçekleştirilemez. Bunu hep birlikte çalışarak gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yıldız Holding olarak deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz. Her yıl sürdürülebilirlik raporlarımızı şeffaf şekilde paylaşıyoruz” diye konuştu.

Yıldız Holding, beşinci kez "Mutlu Et Mutlu Ol Günü"nü kutladı
EKONOMİ
Yıldız Holding, beşinci kez "Mutlu Et Mutlu Ol Günü"nü kutladı

Yıldız Holding olarak fındık üretimini desteklemek istediklerini anlatan Mutuş, şunları söyledi:

  • "Türkiye, fındık yetiştiriciliğinde dünyada bir numara. Fındık yetiştiricilerini korumak, desteklemek ve eğitmek istiyoruz. Ülker Bisküvi sürdürülebilir fındık yetiştiriciliği konusunda uluslararası bir vakıf ile çalıştı. Giresun’da üretilen fındık dünyada en yüksek kaliteli fındık”
Gerçeği öğrenince kalakaldı

Gerçeği öğrenince kalakaldı

​Yıllarca para ödedi, Tapu'da hayatının şokunu yaşadı.
Kuvvetli yağış geliyor

Kuvvetli yağış geliyor

İstanbul ve bazı illere yağış ve fırtına uyarısı yapıldı.
İnternet kafeye silahlı saldırı

İnternet kafeye silahlı saldırı

İstanbul ​Beyoğlu'ndaki saldırıda 4 kişi yaralandı.
Kendisini 'polis' olarak tanıtmıştı

Kendisini 'polis' olarak tanıtmıştı

​Şanlıurfa'ya kaçmaya çalışırken otobüste yakalandı.
Hesabı sorulacak

Hesabı sorulacak

Cumhurbaşkanı'ndan Alevilere yapılan çirkin saldırıya tepki.
Tehlike yine ortaya çıktı

Tehlike yine ortaya çıktı

Pazarda 3 liraya satılan ürünler tek tek toplanıyor.

Sahte üniversite ile yabancı öğrenci avı

Sahte üniversite ile yabancı öğrenci avı

​ABD'de vize dolandırıcılığına karşı akılalmaz yöntem.

Her yer beyaza büründü

Her yer beyaza büründü

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Limiti aşandan<br>6 lira alınacak

Limiti aşandan
6 lira alınacak

Bankalardan yeni bir işlem ücreti daha.
Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

​Gölün bu kadar popüler olmasının sebebi kuşkusuz nefes kesen manzarası.
Profesörden İBB'ye arıtma tepkisi

Profesörden İBB'ye arıtma tepkisi

​"O yapılmasın bu yapılmasın, Haliç tarla mı olsun?"
2,5 milyar<br> lira katkı sağladı

2,5 milyar
lira katkı sağladı

Bakan Turhan, Avrasya Tüneli'nden geçen araç sayısını açıkladı.
Yunan işgalini bitirecek anlaşma

Yunan işgalini bitirecek anlaşma

Libya ile Türkiye arasında tarihi mutabakat sağlandı
Siyanürden 1200<br>kat daha güçlü

Siyanürden 1200
kat daha güçlü

​Zehrin en önemli özelliği ise panzehirinin olmaması.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.